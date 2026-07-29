Spray al peperoncino, coltelli e documenti persi nella fuga: smantellata la banda dei cacciatori di catenine d’oro

Avvicinavano le vittime prescelte approfittando del buio della notte e della calca della movida nel cuore della Capitale.

Poi scattava la trappola: lo spray al peperoncino negli occhi per accecare, la spinta violenta e lo strappo secco per portarsi via dal collo catenine e monili d’oro da migliaia di euro, pronti ad estrarre persino i coltelli da cucina pur di guadagnarsi la fuga.

Una scia di rapine pluriaggravate nel centro storico che è stata spezzata dalle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Roma Centro, coordinati dai PM del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura della Repubblica di Roma.

L’operazione si è conclusa con l’arresto e il fermo di sei giovani, gravemente indiziati a vario titolo di aver seminato il panico tra residenti e turisti.

Lo spray negli occhi a Piazza Trilussa e i coltelli contro il Carabiniere

Il primo colpo finito al centro del faldone investigativo è datato 12 luglio, intorno alle 02:30 della notte, nella centralissima Piazza Trilussa, cuore battente della movida di Trastevere. Lì tre dei fermati – un gruppo di cittadini egiziani tra i 20 e i 21 anni – hanno puntato un ragazzo romano di 21 anni.

Dopo averlo accerchiato all’improvviso, lo hanno immobilizzato spruzzandogli uno spray urticante direttamente sul volto, strappandogli dal collo una catenina in oro giallo con due crocifissi da 2.500 euro.

Nella foga del momento, uno dei rapinatori ha estratto due coltelli da cucina, minacciando sia la vittima che un Carabiniere libero dal servizio intervenuto per sbarrargli la strada. Il militare è riuscito a bloccarlo e ad arrestarlo in flagranza, fornendo la prima tessera del mosaico investigativo.

Torre Argentina: l’incastro dei documenti persi e le turiste inglesi

Il secondo episodio contestato è scattato la notte del 16 luglio, attorno alle 01:15, in Largo di Torre Argentina.

In questo caso la banda ha affiancato con un pretesto un giovane romano che passeggiava con i propri familiari. Dopo una brutale spinta, gli hanno strappato un ciondolo d’oro dal valore di 1.800 euro per poi scappare a piedi.

Durante la fuga a perdifiato, tuttavia, a uno dei rapinatori sono caduti sulla strada il proprio telefono cellulare e la tessera sanitaria. Un errore fatale che ha permesso ai militari di Piazza Venezia di risalire nel giro di poche ore all’identità di tutti i complici.

Il bilancio delle misure cautelari dell’operazione:

Fermi per la movida (Piazza Venezia): Eseguito il fermo del PM (convalidato dal Gip) nei confronti di 4 cittadini egiziani (20-21 anni) per le rapine pluriaggravate con armi e spray a Piazza Trilussa e Largo di Torre Argentina;

Custodia in carcere per le turiste (Nucleo Operativo): Notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip contro 2 giovani nordafricani, gravemente indiziati di due distinte rapine di collane d’oro commesse il 26 giugno in Via di Torre Argentina ai danni di turiste inglesi.

La mappa delle telecamere e il pericolo di fuga

Le indagini si sono avvalse di una complessa ricostruzione basata sui video degli impianti di sorveglianza pubblici e privati, affiancati da individuazioni fotografiche e dalle testimonianze raccolte nei luoghi delle aggressioni.

Il quadro probatorio ha delineato una vera e propria routine criminale: il gruppo approfittava dello stato di minorata difesa delle vittime e del caos notturno per colpire a colpo sicuro.

L’emissione immediata dei provvedimenti di fermo e della custodia in carcere si è resa indispensabile per il concreto pericolo di fuga degli indagati.

I giovani sono infatti risultati tutti privi di fissa dimora e di occupazione lecita, soliti utilizzare molteplici alias anagrafici e già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio collezionati in varie regioni d’Italia.

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