Spray al peperoncino e furto in paninoteca: 19enne in fuga bloccato dai carabinieri

Una serata qualunque in una paninoteca di via Palmiro Togliatti si è trasformata in pochi istanti in un incubo tra fumo irritante, urla e una fuga a perdifiato.

È successo a Roma, dove un 19enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, ha messo in atto un colpo tanto rapido quanto violento. Ma questa volta, la corsa è finita con le manette ai polsi.

Tutto è cominciato quando il giovane è entrato nel locale brandendo una bomboletta di spray urticante. In un attimo, l’aria è diventata irrespirabile: clienti costretti ad abbandonare i tavoli tra lacrime, starnuti e bruciore agli occhi.

Caos, panico, confusione. Ed è proprio in quel momento, approfittando della fuga generale, che il 19enne ha strappato una collana d’oro – del valore di circa 3.000 euro – dal collo di un uomo, poi datosi alla fuga a piedi.

Ma la vittima non si è arresa. Lo ha inseguito, a passo veloce lungo la via. E proprio in quegli attimi concitati è passata una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che ha notato la scena e bloccato il ragazzo all’angolo con via dei Gelsi.

Una volta fermato, i militari hanno recuperato sia la bomboletta spray usata per mettere in fuga i clienti, sia la collana rubata, che è stata restituita al legittimo proprietario.

La vittima ha presentato immediata denuncia-querela, e i Carabinieri – in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Roma – hanno proceduto all’arresto.

Il 19enne è stato condotto presso le aule di Piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto. Sottoposto a rito abbreviato, il giovane è stato condannato a un anno di detenzione.

