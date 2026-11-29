Prosegue l’iter amministrativo per l’integrazione urbanistica del futuro stadio della Roma a Pietralata. Con la delibera n. 360 del 19 novembre 2026, la Giunta di Roma Capitale ha approvato lo schema di protocollo d’intesa con Rete Ferroviaria Italiana e FS Sistemi Urbani, finalizzato a coordinare le opere legate all’impianto con la rete ferroviaria e con gli interventi previsti dal Piano di Assetto di Roma Tiburtina.

Il piano prevede la realizzazione di due passerelle ciclopedonali — in corrispondenza di via Livorno e di via dei Monti di Pietralata, unite da un tracciato continuo — oltre a una passerella pedonale di collegamento diretto con la stazione Tiburtina: tutte le strutture saranno di proprietà del Campidoglio, che ne assumerà gestione e manutenzione, mentre spetterà al concessionario costruire l’attraversamento di via Livorno e la passerella verso lo scalo ferroviario dopo le verifiche tecniche di Rfi sui progetti esecutivi e la firma di apposite convenzioni.

Riguardo alle bonifiche delle aree interessate dal percorso tra via Livorno e via dei Monti di Pietralata, Rfi si farà carico delle spese, mentre l’As Roma curerà progettazione, autorizzazioni ed esecuzione dei lavori.

Le modifiche al Piano di Assetto, il diritto di superficie trentennale e l’intervento di Umberti

Sul piano urbanistico, l’accordo contempla la revisione della viabilità di accesso, la rimodulazione del Parco V4 per salvaguardare la continuità dei percorsi verdi e la ricollocazione del parcheggio P18 su aree comunali fuori dal perimetro vigente del Piano di Assetto, con l’assistenza tecnico-amministrativa di FS Sistemi Urbani.

L’intesa resterà valida fino al 23 dicembre 2035, salvo proroga, e prevede dal 24 dicembre 2035 la costituzione di un diritto di superficie di trent’anni a favore di Roma Capitale, demandando a un successivo protocollo di gestione la regolazione dei flussi tra stazione e stadio e ai singoli atti formali l’attuazione degli impegni programmatici.

Sul tema è intervenuto il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti: «Come Presidente del IV Municipio, continuerò a seguire questi passaggi. Per chi vive e lavora a Pietralata, l’obiettivo è avere collegamenti più diretti con la stazione Tiburtina, da usare ogni giorno, anche quando lo stadio è vuoto».

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