Stadio della Roma a Pietralata, webinar di Carteinregola

Il 4 maggio 2023 arriva in Assemblea capitolina la Proposta di delibera per lo Stadio delle Roma a Pietralata.

Domani Mercoledì 3 maggio alle 18 Carteinregola terrà un webinar per presentare le sue osservazioni e le richieste all’ Assemblea Capitolina – in diretta sulla pagina FB di Carteinregola, per fare il punto sulle principali criticità individuate nello Studio di fattibilità del progetto dello Stadio e nella Proposta di delibera che conferisce il pubblico interesse

https://www.facebook.com/carteinregola.it

per maggiori informazioni

https://www.carteinregola.it/index.php/3-maggio-alle-18-il-webinar-stadio-della-roma-le-osservazioni-e-le-richieste-di-carteinregola-allassemblea-capitolina/