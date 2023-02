Stadio Pietralata. FdI IV Municipio: “Se Presidente Municipio è dubbioso, allora voti contro la delibera”

In un Comunicato Stampa anche i principali partiti di opposizione del IV Municipio esprimono la loro perplessità sul nuovo stadio di Pietralata:

«Sulla realizzazione del nuovo stadio dell’As Roma a Pietralata riscontriamo ampia divergenza tra Campidoglio e Municipio IV. L’Assessore all’Urbanistica ed il Presidente municipale, pur essendo entrambi esponenti del Pd e componenti della maggioranza Gualtieri non la vedono allo stesso modo sulla fattibilità del progetto. Mentre Veloccia ha espresso il suo ottimismo sulla realizzazione della struttura, Umberti ha evidenziato problematiche di viabilità, urbanistica e riguardo alle opere di compensazione. A questo punto chiediamo al Presidente del IV, perché non esprime parere contrario, se veramente ritiene che ci siano forti controindicazioni alla costruzione dell’impianto in quell’area? Invece di fare “melina” e buttare la palla in tribuna – magari prendendo tempo sul lavoro delle Commissioni – sarebbe opportuno rendere ufficiale in tempi brevi la sua posizione in qualità di vertice istituzionale del territorio.»

Così in un comunicato il capogruppo Luca Scerbo, Roberto Santoro, Matteo Mariani, Costanza Onofri, Giorgio Sperandio, consiglieri FdI in IV Municipio.