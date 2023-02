Stadio Pietralata: I Comitati rispondono a Umberti e a Bonessio

Dopo le ultime dichiarazioni del presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, e del presidente della commissione sport capitolina Ferdinando Bonessio, tra le associazioni e i comitati di quartiere contrari al progetto dello stadio, circola il messaggio che sul fronte politico del “si a priori” inizino a sorgere i primi dubbi sulla fattibilità dell’opera.

“Le dichiarazioni del Presidente del IV Municipio Umberti, nel quale si ammettono poco ottimismo e diversi problemi, e del presidente della commissione sport Bonessio, che sottolinea le criticità del Trasporto Pubblico Locale che andranno per forza attenzionate, iniziano ad allinearsi alle nostre preoccupazioni, o meglio certezze, riguardo la scelta, forzata dalla volontà politica, di costruire uno stadio in un quartiere come Pietralata” – dichiarano i rappresentanti di associazioni e comitati.

“Finalmente” – continuano le associazioni e comitati – “anche la Giunta Municipale inizia ad aprire gli occhi e a porsi domande sulla reale fattibilità dell’opera che, come descritto nella Memoria di Giunta del 23 febbraio scorso, comporterebbe notevoli rischi per la zona. In primis l’aumento dei volumi di traffico e dei fenomeni di sosta “selvaggia” sulle sedi stradali, con successivo congestionamento stradale e blocco della viabilità, anche per i mezzi di soccorso al vicino Ospedale Sandro Pertini.”

La preoccupazione dei cittadini di zona è inoltre rivolta ai problemi di ordine pubblico, soprattutto in occasione di partite ad alto rischio di scontri tra tifoserie avversarie, come già accaduto sia più di recente che negli anni passati.

“Quello che continua a mancare” – denunciano le associazioni e i comitati – “è invece una vera volontà di dialogo e ascolto da parte delle istituzioni che proseguono nella strada delineata che porterà alla votazione, entro la fine di Marzo, del Pubblico Interesse nonostante tutte le problematiche riscontrate sul progetto”.

Le associazioni e comitati di zona contrari saranno presenti a tutte le prossime commissioni che verranno indette, rappresentando le loro preoccupazioni riguardo l’impatto negativo dell’opera sull’intero quadrante. In quella sede – dichiarano – “sarà richiesto che la politica conceda il tempo necessario e sufficiente per esporre e discutere le nostre obiezioni prima della votazione del pubblico interesse dell’opera”.

“Se è vero che la volontà dell’amministrazione capitolina è quella di confrontarsi con i cittadini” – concludono i rappresentanti delle associazioni – “allora che si interrompa immediatamente l’iter per la votazione del pubblico interesse, e si apra subito il dibattito pubblico sul progetto”

Associazione culturale Feronia

Comitato Cittadino Pietralata Tiburtino

Comitato di Quartiere Tiburtino Nord e Pietralata

Comitato Popolare Monti di Pietralata

Comitato Stadio Pietralata, No Grazie

Comitato Villa Blanc

Rete Civica Parco Andrea Campagna