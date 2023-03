Stadio Pietralata: “Istituire Osservatorio permanente”

“Oggi, 15 marzo 2023, durante la Commissione congiunta Sport e Urbanistica, dedicata al nuovo Stadio della Roma a Pietralata, hanno partecipato le Associazioni di cittadini e i Comitati di Quartiere, che hanno puntualizzato e segnalato diverse criticità che riguardano quel quadrante della Città ed è responsabilità e impegno dell’Amministrazione superarle e realizzare un progetto che sia il migliore possibile”.

Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e vicepresidente della Commissione Sport.

“Ritengo opportuno che l’Amministrazione comunale predisponga tutte le azioni necessarie affinché l’intervento dello Stadio sia il più sostenibile e meno impattante possibile. Per fare questo c’è bisogno di trasparenza e condivisione. Continuo a pensare che sia giusto che Roma si doti degli stadi delle squadre cittadine e che gli stessi vengano realizzati, ma nel contempo è doveroso e opportuno che si faccia il possibile per rendere l’intervento coerente con il tessuto urbano e rispettoso delle esigenze dei residenti.

Per queste ragioni – conclude Nanni – propongo l’istituzione di un Osservatorio permanente presieduto da organi dell’Amministrazione e al quale partecipino cittadini e comitati, affinché tutte le criticità vengano superate.

Sono convinto che, per ottenere il risultato migliore per l’edificazione della nuova opera, siano essenziali trasparenza e condivisione.

L’istituzione dell’Osservatorio va proprio in questa direzione, per far sì che le cose vengano fatte nel miglior modo possibile e i tempi non diventino biblici come spesso avvenuto in passato.”