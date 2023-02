 Stadio Pietralata, Nanni (Civica Calenda): “Sì allo Stadio, ma condivisione con il territorio”

“ , durante la Commissione congiunta Sport e Urbanistica, ho ricordato l’importanza di condividere con il territorio le scelte e gli interventi che riguardano la realizzazione del nuovo Stadio della AS Roma.”

Così in una nota Dario Nanni, consigliere capitolino e vicepresidente della Commissione Sport.

“È fondamentale che, dopo il riconoscimento del pubblico interesse allo studio di fattibilità per il progetto, venga presto avviato un confronto stabile con le istituzioni che rappresentano il territorio, il Municipio IV, ma anche con i cittadini e i comitati interessati, affinché un’opera importante come quella del nuovo impianto sportivo venga realizzata tenendo conto delle criticità e delle proposte di chi vive ogni giorno in quel territorio.

Il nuovo Stadio dovrà essere realizzato tenendo conto delle esigenze complessive di servizi e infrastrutture di quel quadrante della città, con l’obiettivo di riqualificarlo e valorizzarlo. Ricordo, infatti, che in quell’area insiste l’Ospedale Pertini e infrastrutture ancora parzialmente realizzate; il nuovo intervento dovrà essere opportunamente bilanciato con l’organizzazione di servizi adeguati, in modo da soddisfare le legittime esigenze di mobilità e vivibilità dell’area.

Pur condividendo la volontà di questa Amministrazione di realizzare lo Stadio, atteso da oltre venti anni, è doveroso programmare questo intervento in modo che possa essere una risorsa anche dal punto di vista sella sostenibilità.

La realizzazione dello Stadio, sommata ad un’ efficiente organizzazione del Giubileo 2025, nella speranza dell’assegnazione dell’Expo 2030, darebbe alla città una nuova dimensione in termini di modernità e innovazione che le restituirebbe il ruolo internazionale che Roma merita.”