Stadio Pietralata. Sopralluogo Commissioni congiunte capitoline

Mercoledì 22 febbraio ore 15:00 presso Via dei Durantini 164 (Municipio IV – Roma) si svolgerà il sopralluogo della Commissione Capitolina Urbanistica insieme con la Commissione Sport, Benessere e Qualità della Vita, nell’area dove è prevista la costruzione dello stadio.

Si fa presente che il luogo scelto per il sopralluogo peró non sarà nell’area identificata per la costruzione della struttura dello stadio, ma nelle sue adiacenze.

In ogni caso in quell’occasione saranno comunque presenti diversi rappresentanti di associazioni e comitati locali con lo scopo di fare presenti le numerose criticità del progetto preliminare, ancora mai discusse con l’attuale parte politica. Si invita quindi la stampa a partecipare al sopralluogo con i cittadini, e a dare ampio spazio alla tematiche legate alla mobilità e all’ambiente, nonché alle criticità del progetto già riscontrate e che potrebbero emergere in sede di sopralluogo.

Comitato Stadio Pietralata, No Grazie