Stadio Pietralata, Umberti: “Non ottimista come Veloccia, ci sono problemi”

“Vorrei avere lo stesso ottimismo dell’assessore Maurizio Veloccia. Allo stato attuale noi abbiamo evidenziato diversi problemi: viabilità, parcheggi e accesso all’ospedale Pertini. E poi c’è la grande questione delle opere a scomputo e di compensazione che dovranno essere fatte per il territorio”.

Questo l’allarme lanciato dal presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti, nel corso di un’intervista in esclusiva con l’agenzia Dire sul nuovo stadio della Roma, il 24 febbraio 2023. “Noi lavoriamo affinché i cittadini migliorino la loro qualità della vita e poi per valorizzare il nostro territorio. Da qui partiamo per fare in modo che lo stadio si faccia o meno. Mi auguro che la Roma capisca questi problemi e queste tematiche”, ha aggiunto Umberti.