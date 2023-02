Stadio Roma, Bonessio: continua il confronto con i cittadini di Pietralata per realizzare un’opera sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale

“La costruzione del nuovo stadio della Roma è una partita che dobbiamo giocare prestando estrema attenzione a tutti gli aspetti in gioco e non tralasciando alcun dettaglio. In primis il potenziamento del trasporto pubblico e in particolare della linea della Metro B. Dopo il sopralluogo che si è svolto nei giorni scorsi con alcuni consiglieri capitolini delle Commissioni Sport e Urbanistica finalizzato a conoscere direttamente lo stato dei luoghi per dare un contributivo consapevole e ponderato in vista dell’approvazione in Aula Giulio Cesare dell’interesse pubblico dell’opera, ribadisco l’urgenza di considerare la mobilità pubblica e ciclopedonale uno degli asset strategici e prioritari del nuovo stadio della Roma. A tal fine è doveroso individuare il giusto mix per non fa ricadere tutto il peso del trasporto su quel quadrante della città. Prevedere un eccesso di parcheggi rischia infatti di sortire l’effetto opposto diventando polo attrattivo del traffico veicolare privato. Allo stesso tempo bisogna garantire una viabilità ad accesso esclusivo per l’ospedale Pertini. Inoltre, considerata l’attuale capacità di trasporto della Linea B della Metro che ha una frequenza troppo bassa a causa dello sfioccamento della metà dei treni verso Montesacro, occorrerà prevedere bus navetta i cui costi potrebbero essere a carico della A.S. Roma. Così come andrà verificato il possibile incremento e valorizzazione dell’offerta dei treni regionali per rispondere all’esigenza di mobilità dei tifosi che arriveranno da fuori città.

Dopo il primo incontro avuto con alcuni residenti, come presidente della Commissione Sport, mi impegno ad ascoltare le posizioni di tutti e a proseguire il confronto pubblico con i cittadini della zona che, dal progetto, devono trarre solo benefici in termini di maggiore vivibilità dell’intero quartiere. A tal fine per garantire massima trasparenza e partecipazione, sarà possibile scaricare la planimetria delle opere di urbanizzazione attualmente in carico al Provveditorato per le Opere Pubbliche e alcune foto scattate nel corso della visita al cantiere lo scorso 22 febbraio previa richiesta mail da inoltrare a segreteriacommissione.sport@comune.roma.it.

Inoltre, sempre allo stesso indirizzo mail, i soggetti interessati potranno avanzare richiesta di audizione direttamente in Commissione Sport.

La priorità rimane quella di realizzare un’opera che sia sostenibile sia sotto il profilo ambientale che sociale con il coinvolgimento degli abitanti di Pietralata”.

Così in una nota il presidente della Commissione Sport di Roma Capitale Nando Bonessio.