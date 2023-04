Stadio Roma, De Santis (LcR)-Ferrara (M5s): “Nel derby interno al Pd, vince il Maracanà”

“La maggioranza litiga sullo stadio della Roma a colpi di comunicati, lanciati da consiglieri che minacciano un ‘Maracanà’ nei rapporti con la Giunta: siamo alle comiche, purtroppo.

L’amministrazione Gualtieri si incarta anche con le delibere che credeva pronte per una rapida approvazione in Aula. Un risultato che, come sbandierato a più riprese dal sindaco, doveva essere raggiunto entro aprile, e che invece sembra ben lungi dall’arrivare in tempi brevi. Con buona pace dei colleghi del Pd, il cui profluvio di dichiarazioni delle ultime ore conferma che il loro partito, il primo della coalizione che sostiene il sindaco, si è spaccato proprio sul provvedimento che doveva rappresentare la prima grande opera di questa amministrazione, che in generale di risultati ne sta portando ben pochi.

Qui, più che costruire uno stadio per una grande squadra di serie A, sembra di stare girando un sequel del celebre ‘Allenatore nel Pallone’ del grande Lino Banfi”.

Così in una nota congiunta il capogruppo della Lista Civica Raggi Antonio De Santis e il consigliere M5S Paolo Ferrara.