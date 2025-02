Stalking, minacce e vendetta: l’incubo di una donna romana concluso con l’arresto dell’ex compagno

Un’escalation di terrore e vendetta durata mesi ha avuto finalmente una svolta. Un 46enne romano è stato arrestato dai Carabinieri di Roma Cinecittà con l’accusa di stalking, incendio doloso, diffusione illecita di video sessuali e altri reati, tutti commessi ai danni della sua ex compagna, una 39enne romana. L’uomo, in seguito all’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma, è stato posto agli arresti domiciliari.

L’inquietante vicenda ha preso il via nel luglio 2024, quando la donna ha deciso di porre fine alla relazione. Da quel momento, l’uomo ha intrapreso una serie di azioni violente e persecutorie, minacciando e aggredendo fisicamente l’ex compagna.

La situazione è peggiorata rapidamente: insulti, vessazioni psicologiche, e persino attacchi al figlio minore della coppia. Non si è fermato nemmeno di fronte alle forze dell’ordine, con false segnalazioni anonime tramite l’app “YouPol”, che costringevano la donna a subire controlli ingiustificati.

L’apice di questa follia è stato raggiunto quando il 46enne ha dato fuoco al portone di casa dell’ex compagna, lanciando una molotov, e ha pubblicato online video privati di rapporti sessuali avuti con lei, esponendola alla gogna pubblica.

Non contento di quanto fatto, ha anche danneggiato la sua auto, alimentando un clima di terrore e paura quotidiani.

L’indagine, avviata dalla denuncia della vittima e seguita dalla Procura della Repubblica di Roma, ha portato i Carabinieri a raccogliere prove schiaccianti contro l’uomo. La sua cattura è stata il risultato di un lungo lavoro investigativo che ha messo fine a questa spirale di violenza.

Il 46enne è stato rintracciato nella sua abitazione e posto agli arresti domiciliari, in attesa delle successive decisioni dell’Autorità Giudiziaria.

