Stanza della Cultura: gli appuntamenti di febbraio del Galet

Nella Stanza della Cultura presso la Farmacia Federico in via Prenestina 692 lunedì 11 febbraio 2019 ore 18 riprendono gli incontri del Galet (Gruppo di ascolto letterario).

Nell’occasione sarà presentato in anteprima da Vincenzo Luciani il libro di Maurizio Rossi La veglia e il sonno (Collana Aperilibri n. 15 Edizioni Cofine).

I partecipanti riceveranno in omaggio il libro.

MAURIZIO ROSSI, nato a Roma nel 1952, è medico in pensione. Ama scrivere in lingua e in dialetto romanesco. Collabora con scritti e recensioni al sito poetidelparco.it; è nella redazione della Rivista “Periferie” diretta da V. Luciani e Manuel Cohen. è socio de “La Primula”, associazione tra volontari e famiglie di disabili, nella quale partecipa al laboratorio teatrale integrato e agli spettacoli.

Ha pubblicato le raccolte di poesie: Dal pozzo al cielo (2008), Tempo di tulipani (2009), Sono aratro le parole (2011), Che resta da fare (2014) e, in romanesco, Cercanno leggerezza (2015).

È stato finalista al premio “Laurentum” 2009; nel concorso “Club Autori” 2010; selezionato per la Biennale di Poesia di Roma 2012; nel Premio Naz. “Io racconto 2010” e “Verba agrestia 2010” (Lietocolle). è giunto finalista al “Verba agrestia”2011 e al premio “Arborpoetica” 2011; finalista al premio “Le Gemme” 2012, Ed. Progetto Cultura; premiato con menzione di merito al Premio “Poesia in omeopatia” 2013. Nel 2017 secondo classificato per la sezione “Stornelli” al Premio “Vincenzo Scarpellino” per i dialetti del Lazio; nel 2018 secondo classificato per la sez. “Poesie” e finalista nella sez. “Stornelli” del medesimo concorso.

Sue poesie sono in antologie e riviste specializzate.

Una scheda del libro e alcuni testi tratti dallo stesso sono QUI

L’appuntamento di lunedì 25 febbraio ore 18 è destinato alla lettura a tema libero di testi letterari di creazione degli intervenuti e di condivisione per chi ama ascoltarli.

Ricordiamo che il Galet ha dato vita nella Stanza della Cultura, in collaborazione con la Farmacia Federico e la Biblioteca Gianni Rodari a un frequentatissimo bookcrossing (scambio gratuito di libri in lettura libera) e ad incontri che hanno incontrato il favore degli appassionati di letteratura (poesia, racconti, teatro).

Info: 3407956470