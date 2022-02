Stasera luci spente in Campidoglio

“Anche Roma Capitale aderisce all’iniziativa promossa dall’Anci e dal presidente Decaro contro il caro bollette. Per questo le luci del Campidoglio verranno spente, simbolicamente, stasera alle 20.00″. Lo annuncia il sindaco Roberto Gualtieri.

“Si tratta”, prosegue il Sindaco, “di un’iniziativa che ci trova pienamente d’accordo: l’aumento delle bollette grava e mette in seria difficoltà famiglie e istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento storico che ci vede già in difficoltà a causa della pandemia. E’ un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascolterà il grido di allarme dei cittadini e dei sindaci”.