Scoperto un collegamento irregolare alla rete elettrica esterna da circa 80mila euro e bloccata sul nascere la manomissione del contatore idrico su strada, allo Statuario.

I Carabinieri della stazione Roma IV Miglio Appio hanno arrestato un 54enne romano con precedenti, gravemente indiziato in concorso di tentato furto e furto aggravato, e denunciato a piede libero la moglie 51enne di origine boliviana — titolare dell’esercizio commerciale coinvolto — insieme a un idraulico peruviano di 42 anni.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 18 in via di Torre Branca, quando i militari hanno sorpreso il 54enne e l’idraulico intenti a operare sul contatore dell’acqua: rimossi i sigilli, i due stavano posizionando un tubo flessibile con l’intento, secondo gli investigatori, di realizzare un bypass per sottrarre acqua a beneficio del locale allo stesso civico.

Gli accertamenti tecnici su luce e acqua e il rito direttissimo

Nel corso degli approfondimenti condotti con il supporto tecnico del personale di Areti e Acea è emerso che il locale usufruiva anche di un allaccio abusivo diretto alla linea elettrica esterna, con un consumo illecito accumulato stimato in circa 80mila euro.

L’uomo di 54 anni è stato ristretto agli arresti domiciliari in vista del rito direttissimo, mentre la moglie e il 42enne sono stati segnalati a piede libero all’autorità giudiziaria.

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