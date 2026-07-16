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La stazione di Tor Sapienza, chi la ricorda? Oggi, al suo posto abbiamo un parco.

3 km circa di piacevole passeggiata, ben costruita: con camminamento per pedoni, tracciato per ciclisti, ci sono fontanelle e molto verde. Lo scorso anno, sono stati piantati nuovi alberi. Ora la situazione è quella che vedete nelle foto.

I giovani alberi piantati sono ormai irrimediabilmente morti, le fontanelle non hanno mai erogato acqua, le siepi e la vegetazione tutta si sta riprendendo il territorio.

Chi si occupa della potatura degli alberi, della manutenzione del percorso, non lo sappiamo.

Come spesso accade in situazioni analoghe si arriverà all’abbandono.

Sarebbe un grosso danno per il nostro quartiere. Chi si deve occupare affinché questo non accada?

Quali sono le associazioni o gli enti o il Comune di Roma che dovrebbero farsi carico di questa situazione?

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