Stazione Tiburtina, i residenti “giornata storica, anche il IV Municipio a favore del nostro progetto di riqualificazione”

Sul progetto di riqualificazione della Stazione Tiburtina proposto dai residenti tramite ben 8mila firme dopo il Secondo Municipio anche il IV Municipio da parere favorevole “è una giornata storica per il nostro quartiere e per la nostra città”, commentano i residenti attraverso la pagina Facebook del Comitato Cittadini Stazione Tiburtina, “entrambi i municipi coinvolti dal nostro progetto di riqualificazione nonostante abbiano uno maggioranza di centro sinistra e l’altro maggioranza cinque stelle hanno espresso parere favorevole. Il dato più bello è che in entrambi i municipi il parere positivo è arrivato da maggioranza e opposizione senza nessun voto contrario. Il nostro progetto che trasforma la Stazione Tiburtina da zona degradata e insicura a quartiere più bello di Roma ha unito non solo i cuori dei tantissimi cittadini che tramite la raccolta firme ufficiale hanno supportato l’idea ma anche tutta la politica locale senza distinzione di colore e storia politica.

“Ora l’ultima parola spetta al Comune che deve scegliere se coronare i sogni dei tantissimi cittadini proponenti o lasciare questa parte di città nel degrado dov’è. Un ringraziamento particolare oltre che a tutto il Consiglio va alla Presidente Roberta Della Casa che ci ha ricevuto, supportato e ascoltato più e più volte e a Federico Giacomozzi, Presidente della Commissione Lavori Pubblici del IV Municipio, per l’immensa disponibilità, competenza e conoscenza del territorio che ci ha messo a disposizione per tutti questi mesi. L’auspicio è che con l’abbattimento della sopraelevata i cui lavori sono già iniziati e con il nostro progetto di riqualificazione si possa innestare un forte processo di sviluppo urbano che coinvolga le zone limitrofe e lo SDO di Pietralata creando davvero quel quartiere economicamente vivo e di grande bellezza urbanistica che a Roma manca. Oggi è una giornata storica, che anticipa quella di domani quando alle 18.30 festeggeremo sotto la sopraelevata l’inizio dei lavori di abbattimento insieme alla Sindaca Raggi e alle Presidenti dei Municipi Secondo e Quarto Francesca Del Bello e Roberta della Casa”.