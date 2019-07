“Stazione Tiburtina: partiti i lavori di demolizione della sopraelevata, giornata storica”

Annunciano trionfanti i residenti della Stazione Tiburtina l’inizio dei lavori di abbattimento della sopraelevata: “E’ una giornata storica”, dichiarano i cittadini dalla pagina Facebook Comitato Cittadini Stazione Tiburtina, “dopo decenni di manifestazioni, coi soldi stanziati da ormai dieci anni e mai spesi, finalmente partono i lavori di demolizione della sopraelevata che da anni è diventata la casa del degrado. I lavori saranno l’inizio di una vera riqualificazione della città restituendo decoro alla Stazione Tiburtina divenuta una fogna a cielo aperto.

“Giovedì 18 luglio organizzeremo come residenti un evento per festeggiare l’inizio dei lavori a cui è invitata anche la Sindaca Raggi e le Presidenti di Secondo e Quarto Municipio con cui vogliamo festeggiare questo enorme e storico risultato. La speranza è che questo momento sia l’inizio della rinascita per la città e che finalmente anziché poter parlare solo del sacchetto di spazzatura non raccolta o della buca sulla strada si possa finalmente poter ammirare questa operazione urbanistica dal valore di dieci milioni di euro che ci libera lo sguardo per guardare quelle che ad oggi sono le migliori architetture della città di Roma degli ultimi dieci anni quali Città del Sole, Bnl, la Nuova Stazione Tiburtina e le architetture che verranno quali l’edificazione del lotto C1 di Fs e la stessa nuova sede di Fs che sorgerà sul lato Pietralata”.

“L’auspicio dei residenti è quindi che l’azione di riqualificazione non si fermi qui “speriamo sia solo l’inizio, domani (venerdì 12 luglio) è in discussione in Quarto Municipio il nostro progetto di riqualificazione che partendo dall’abbattimento della sopraelevata può riqualificare oltre 200mila metri quadri di città da Via Nomentana a Via Tiburtina. Siamo di fronte ad un treno che la nostra città non può perdere e noi come cittadini abbiamo fatto e faremo la nostra parte”.