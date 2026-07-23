Stazioni più sicure, scattano le bodycam obbligatorie per gli agenti di FS Security

Occhi elettronici accesi sulle divise per fermare le aggressioni nei treni e negli scali ferroviari d’Italia. Dal 1° luglio il Gruppo Ferrovie dello Stato ha completato l’assegnazione sistematica delle bodycam a tutto il personale operativo di FS Security.

Una misura di prevenzione pensata per innalzare il livello di tutela degli addetti ai controlli e velocizzare i soccorsi nelle aree maggiormente a rischio degli snodi ferroviari.

La presentazione del piano si è tenuta mercoledì 22 luglio nella Sala Esquilino della stazione di Roma Termini, alla presenza dei ministri delle Infrastrutture e dell’Interno, Matteo Salvini e Matteo Piantedosi, del presidente di FS Tommaso Tanzilli, dell’amministratore delegato di FS Security Pietro Foroni e dell’AD di FS Technology Erminio Marco Iacomussi.

La mappa delle dotazioni e il piano fino al 2028

L’estensione della tecnologia arriva al termine di un periodo di sperimentazione avviato nel 2025 in quattro regioni pilota (Liguria, Lombardia, Toscana e Puglia), i cui dati hanno registrato un drastico calo delle tensioni con gli utenti e un forte effetto deterrente rispetto ai fenomeni di violenza.

Ad oggi gli operatori equipaggiati sono 1.028, ma la traiettoria di sviluppo aziendale punta a numeri ben più ampi. Entro la fine del 2026 si prevede di raggiungere circa 1.100 unità operative coperte dal servizio, con il traguardo finale fissato per il 2028 a quota 1.300 addetti.

Come funziona: streaming in diretta e coordinamento con le forze dell’ordine

L’innovazione risiede nell’integrazione nativa dei dispositivi con la Security Control Room sviluppata da FS Technology.

In caso di minaccia o scontro imminente, l’attivazione del tasto d’emergenza sulla bodycam fa scattare un protocollo automatico: il sistema invia la posizione geografica esatta del pattugliante alla centrale e avvia lo streaming audio-video in tempo reale.

Questo consente agli operatori di regia di valutare istantaneamente il livello di pericolo e coordinare gli interventi di supporto con la Polizia Ferroviaria e le forze dell’ordine territoriali.

Una sinergia tecnologica che punta a restituire serenità sia agli operatori in divisa, troppo spesso vittime di aggressioni verbali e fisiche, sia ai milioni di pendolari e turisti che ogni giorno affollano la rete ferroviaria nazionale.

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