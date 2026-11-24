È un compagno di viaggio quotidiano per chi vive tra Monte Sacro, Pietralata, Ponte Mammolo e la Tiburtina, ma spesso ancora tutto da scoprire. Domenica 6 dicembre alle ore 12:00, presso la Sala Giove della fiera Più Libri Più Liberi, sarà presentato il libro “Lungo il fiume Aniene. Percorsi ed esplorazioni dalla sorgente alla foce“, scritto da Stefano Marinucci per Edizioni il Lupo (presente in fiera allo Stand A01).

Nel corso dell’incontro, dal titolo “Percorsi lungo l’Aniene“, l’autore dialogherà con Simona Frassone per guidare il pubblico alla scoperta di un corso d’acqua che unisce l’entroterra montano al cuore dei quartieri di Roma Nord-Est.

Dai Monti Simbruini a Ponte Nomentano

Arricchita dalla prefazione di Domenico Parisse, la guida accompagna escursionisti e cittadini passo dopo passo lungo l’intera asta fluviale.

Il racconto prende il via dalle sorgenti incontaminate sui Monti Simbruini, attraversa i boschi di Subiaco e le cascate di Tivoli, per poi entrare nel tratto urbano della Capitale: un corridoio verde che attraversa la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, sfiora le aree umide della Cervelletta e passa sotto gli archi millenari di Ponte Nomentano — non a caso scelto per la foto di copertina — prima di gettarsi nel Tevere all’altezza dei Prati Fiscali.

Il volume unisce indicazioni pratiche per il trekking e le passeggiate a un attento sguardo sulla storia, sull’archeologia e sulla biodiversità che resistono a pochi passi dal traffico cittadino.

L’autore e l’incontro in fiera

Stefano Marinucci, scrittore dell’ambiente e profondo conoscitore dei fiumi e dei luoghi nascosti di Roma, propone così un invito a guardare con occhi diversi il territorio di casa. Il confronto con Simona Frassone offrirà l’occasione per ripercorrere le tappe più suggestive dell’esplorazione, tra aneddoti sul campo e riflessioni sulla tutela del parco fluviale.

Per i residenti e gli appassionati di camminate del quadrante Nord-Est, l’appuntamento è fissato per domenica 6 dicembre alle 12:00 in Sala Giove, con la possibilità di trovare il libro e incontrare la casa editrice allo Stand A01.

La fiera Più Libri Più Liberi si svolge al Roma Convention Center – La Nuvola, in Viale Asia, 25 (quartiere EUR).

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