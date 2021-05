Stefano Veglianti candidato Presidente alle primarie del centrosinistra del Municipio 5

Stefano Veglianti si candida alle primarie del centrosinistra del Municipio 5 che si terranno a Roma il prossimo 20 giugno 2021.

“Sono orgoglioso di rappresentare un progetto collettivo che vuole aprire una fase nuova che guardi al futuro e che investa, fin da subito, sulle energie presenti sul territorio che sono tante e uniche, che fanno del Municipio 5 il luogo ideale per un innovativo laboratorio Politico e di Governo”

“Il nostro territorio ha bisogno di un progetto con un respiro plurale e civico che riesca a rispondere, nel presente, ai bisogni dei cittadini e che sappia coltivare aspirazioni e desideri per il futuro”.

Ci impegneremo – con passione e competenza – a ridisegnare quello che sarà il #Municipio5NextGeneration, consapevoli di dover attrarre risorse, idee e progetti, per un rinascimento del territorio.

#Municipio5_NextGeneration esprime l’esigenza di creare i presupposti per una nuova stagione politica: partendo dall’esperienza e la profonda conoscenza dei problemi maturata in anni di impegno civile e sociale, vogliamo valorizzare le potenzialità esistenti sul territorio per coinvolgerle in un processo di partecipazione e condivisione attraverso un patto, un #cont(r)attocivico.

Da oggi partiamo per un viaggio che si dà come orizzonte temporale 10 anni per creare quello che sarà il #Municipio5NextGeneration, una sfida comune, inedita e appassionante per trasformare in modo profondo il nostro territorio, un viaggio che a partire dai nostri quartieri punta a costruire quello che sarà un municipio aperto, verde, innovativo, partecipato, inclusivo, femminista

APPUNTAMENTI



Nei prossimi giorni partirà la mobilitazione per la raccolta delle firme a sostegno della Candidatura di Stefano Veglianti e del progetto #Municipio5_NextGeneration:

Si potrà firmare:

Tutti i giorni dalle 9 alle 21 al Fusolab, viale della Bella Villa 94/96 Roma