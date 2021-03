Con la pandemia stiamo capendo tante cose.

– La vita si può perdere per una sciocchezza, tua o di un tuo familiare o amico.

Pensa quanti sciocchi l’ultimo week end prima del lockdown: ieri, a otto giorni precisi, in un giorno il doppio dei morti causati dalla repressione in Myamar in 40 giorni.

– La sanità gestita dalle Regioni è disordinata, non coordinata, talvolta non giusta e sciatta. La democrazia decentrata non è fatta per il livello di preparazione e di cultura che possediamo. Dobbiamo tornare, se vogliamo salvare vite umane, ad un modello organizzativo centrale: che figura!

– La sanità lombarda, efficiente e “perfetta” fino al 2019, è peggiore di quella calabrese. Tutte chiacchiere e distintivo. Che figuraccia, cara Regione Lombarda e cara destra del Nord!

– Bertolaso scappa davanti ai giornalisti: che risate! Adesso ce lo manderanno volentieri a Roma, a fare il Sindaco delle buche!

– Coloro che rispettano le file sono i più civili e solidali. Coloro che predicano dai blog o dalle Tv, sicuri di sé e ricchi di punti esclamativi per raccogliere likes, e razzolano male, molto male, si sono sputtanati e hanno rivelato la loro faccia di …fogna! Che pianto!

Grazie, nonni, che sorridendo ci rassicurate, coi vostri novant’anni limpidi, che la vita va vissuta con dignità: siete voi il nostro blog o il libro più bello da leggere!