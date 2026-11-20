Quattro giorni di interruzione programmata per ammodernare una delle direttrici ferroviarie più strategiche della Capitale. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) porterà avanti un piano di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale lungo la linea FL1 nel tratto compreso tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto, rendendo necessaria la sospensione continuativa della circolazione dei treni su questa tratta per l’intera durata dell’intervento. L’operazione comporta un impegno economico di circa 4 milioni di euro e vedrà operative sul campo 110 unità lavorative.

Nuove fondazioni al Portuense, barriere antirumore e deviatoi rinnovati nello scalo aeroportuale

Il cuore tecnico delle opere riguarda il sottovia di via Pasquale Baffi, nel quartiere Portuense, dove verranno costruite le nuove strutture di fondazione e sostegno con le relative spalle di appoggio, accompagnate dalla posa di ponti provvisori per consentire lo scavo al di sotto dei binari in vista del futuro varo del nuovo impalcato.

Il cronoprogramma prevede inoltre il rinnovo delle parti usurate di sei deviatoi nella stazione di Fiumicino per accrescerne affidabilità ed efficienza, il ricambio delle rotaie tra Roma Trastevere e Villa Bonelli, la posa di pannelli fonoassorbenti nei pressi di Villa Bonelli e il consolidamento di alcuni tombini ferroviari nella zona di Ponte Galeria.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza