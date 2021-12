Stop ai veicoli più inquinanti il 22 e 23 dicembre 2021

I dati relativi al ciclo di monitoraggio di ieri (21/12/21) rilevati dalla rete di monitoraggio e forniti da ARPA Lazio evidenziano il superamento del valore limite per il PM10 nelle stazioni di Preneste, Cinecittà, Fermi, Bufalotta e Tiburtina.

Le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell’aria di ARPA Lazio indicano per la giornata odierna e per i prossimi giorni, una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni degli inquinanti.

In considerazione del perdurare di condizioni critiche per la qualità dell’aria, il Sindaco Roberto Gualtieri – con Ordinanza Sindacale – ha dunque disposto il blocco della circolazione veicolare ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2021 nella Z.T.L. “Fascia Verde”, dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per:

– Ciclomotori e Motoveicoli “Euro 0” ed “Euro 1” ;

– Autoveicoli a Benzina “Euro 2”.

Ordinanza del Sindaco n. 241 del 21 dicembre 2021

Si evidenzia che l’Ordinanza sopra richiamata prevede misure di contenimento anche per altre fonti emissive (es. impianti termici) sull’intero territorio comunale, per le cui specifiche si rimanda alla consultazione della O.S. stessa.

Per il 2 GENNAIO 2022 il Sindaco Roberto Gualtieri ha disposto inoltre il BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE nell’ambito della prima delle domeniche ecologiche programmate.

Ordinanza del Sindaco n. 242 del 22 dicembre 2021

Altri provvedimenti adottati:

Determinazione Dirigenziale n. 1946 del 22 dicembre 2021 – Informazione alla cittadinanza