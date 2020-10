Stop bulling. “Bullismo e cyberbullismo – vittime e carnefici “ Convegno nel V municipio

Sabato 10 ottobre 2020 presso la ex Sala consiliare di piazza della Marranella, la Commissione Pari Opportunità del Municipio V ha organizzato un importante convegno su “Bullismo e cyberbullismo – vittime e carnefici “.

All’evento hanno partecipato anche esperti e rappresentanti del mondo dell’associazionismo e delle Forze di Polizia, in particolare: l’avv. Antonio Maria La Scala, Presidente dell’Associazione Gens Nova Onlus, la dott.ssa Arianna Serafino dell’Associazione Differenza Donna e l’Isp. Daniela Scarpetta della Polizia di Stato presso la Squadra Mobile di Roma.

Abbiamo potuto apprezzare l’impegno organizzativo della presidente

della Commissione Pari Opportunità Jenny Yepez, l’unico rappresentante presente della sua commissione e dell’intero municipio V e questo già di per sé certifica lo scollamento interno innanzitutto alla maggioranza che governa il municipio. Assenze gravi che tuttavia per lo spessore degli intervenuti e il delicato tema trattato non hanno sminuito l’impegno profuso dalla consigliera che da tempo è impegnata sul fronte della sensibilizzazione dei cittadini su temi delicati come il bullismo e la violenza di genere.

Nel suo intervento l’On.le Devis Dori ha illustrato la proposta di legge A.C.1524 di cui è primo firmatario ed elaborata assieme all’On.le Valentina D’Orso, sulla prevenzione e contrasto del bullismo.

L’importanza di analizzare tale fenomeno è fondamentale per saperlo contrastare.

È importante una continua 𝒄𝒐𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 da parte dei genitori con i propri figli, che oggi sono sempre più esposti ai contenuti sul web che possono rischiare di deviare i loro punti di riferimento, e di 𝐝𝐞𝐧𝐮𝐧𝐜𝐢𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀ 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 quando ci sono casi di violenza psicologica che nel peggiore dei casi possono recare danni irreversibili ai soggetti più fragili.

Di alto spessore gli interventi fatti da 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙣𝙞𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙞𝙖 𝙇𝙖 𝙎𝙘𝙖𝙡𝙖, 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩𝙚 𝘼𝙫𝙫.𝙩𝙤 𝘼𝙨𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙂𝙚𝙣𝙨 𝙉𝙤𝙫𝙖 𝙊𝙣𝙡𝙪𝙨; 𝘼𝙧𝙞𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙎𝙚𝙧𝙖𝙛𝙞𝙣𝙞, 𝙍𝙖𝙥𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩𝙖𝙣𝙩𝙞 𝘼𝙨𝙨𝙤𝙘𝙞𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝘿𝙞𝙛𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙯𝙖 𝘿𝙤𝙣𝙣𝙖; 𝘿𝙖𝙣𝙞𝙚𝙡𝙖 𝙎𝙘𝙖𝙧𝙥𝙚𝙩𝙩𝙖, 𝙄𝙨𝙥. 𝘿𝙚𝙡𝙡𝙖 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙯𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙎𝙩𝙖𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙨𝙤 𝙡𝙖 𝙎𝙦𝙪𝙖𝙙𝙧𝙖 𝙈𝙤𝙗𝙞𝙡𝙚 𝙙𝙞 𝙍𝙤𝙢𝙖 e di cui publichiamo i video degli interventi realizzati dalla stessa consigliera Yepez.

