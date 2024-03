Stop della polizia locale alle processioni su strada per la Via Crucis nel IV Municipio

Nonostante il nulla osta chiesto al IV Municipio – ed il conseguente rilascio da parte dello stesso in data 26 febbraio 2024 – per lo svolgimento della via Crucis del 29 marzo (cioè con ben un mese di anticipo) da parte dei fedeli della parrocchia di Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone, arriva oggi uno stop da parte del IV gruppo della polizia locale.

Con una lettera indirizzata alla parrocchia, si chiede di svolgere la tradizionale processione in modalità diverse da quelle normalmente messe in atto, “prevedendo un percorso in osservanza col codice della strada”. Ossia non percorrendo alcuna strada, poiché nessun percorso potrà essere chiuso al traffico e presidiate dalle forze dell’ordine. La stessa lettera è stata inviata contestualmente ad altre 11 parrocchie del territorio municipale, che si troveranno così a dover per la prima volta organizzare la via Crucis in modo molto ristretto rispetto ai percorsi tradizionali.

Motivazione, la carenza di personale in orario serale, che impedirebbe il regolare svolgimento di servizio di sicurezza da parte del comando di polizia locale.

“Ad un anno dal Giubileo 2025 un bel regalo per i fedeli delle parrocchie del Municipio IV. Mai nella vita del nostro territorio è successa una cosa così grave. Il Sindaco e il Presidente del Municipio IV devono intervenire immediatamente. I riti religiosi di qualsiasi religione sono esenti dal presentare il piano safety e comunque tutte le parrocchie dispongono sempre di alcuni volontari per assicurare insieme alla polizia locale il corretto svolgimento delle manifestazioni. Un anno dal Giubileo 2025 un bel regalo per i fedeli delle parrocchie del Municipio IV. Mai nella vita del nostro territorio è successa una cosa così grave. Il Sindaco e il Presidente del Municipio IV devono intervenire immediatamente. Lungo la penisola le tradizioni per questa giornata si susseguono ormai da secoli e dovere delle Istituzioni tutte garantire il regolare svolgimento. ” Questa la nota rilasciata immediatamente dal consigliere di Fratelli d’Italia del IV Municipio Matteo Mariani.

