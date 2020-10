Stop porta a porta a Colli Aniene – Ziantoni diffida AMA e chiede il rispetto del contratto

“Si diffida AMA dal comunicare qualunque iniziativa non condivisa con la sottoscritta e con i cittadini utenti che hanno e devono avere come interlocutore la parte politica e non il gestore del servizio pubblico svolto per conto di Roma Capitale“. Inizia così la lettera firmata dalla neo assessora ai rifiuti del Comune di Roma Katia Ziantoni e recapitata ai vertici di Ama. Inizia uno scontro frontale tra il Campidoglio e l’azienda municipalizzata che crede di poter fare sul territorio quello che gli pare senza alcun rispetto per i cittadini e per il contratto che ha firmato con l’amministrazione capitolina.

Al centro rissa il passo indietro sulla raccolta porta a porta in gran parte delle strade di Colli Aniene dove AMA, con una scelta unilaterale e ingiustificata, ha iniziato a riposizionare i maxi cassonetti stradali. Una scelta illogica fatta senza pensare alle conseguenze. Questo quartiere sorge sotto l’autostrada A24 e questo favorirebbe il pendolarismo dei rifiuti provenienti da altre cittadine, favorirebbe quelli che non vogliono differenziare e faciliterebbe il rovistaggio e il prelievo nei cassonetti nonché la produzione di fumi tossici dai vicini campi rom. Facile immaginare in questo scenario strade più sporche e danni per l’ambiente. Una raccolta che ha funzionato bene per tredici anni e portata ad esempio per attivare altre raccolte nella città viene vanificata da una dirigenza chiamata a risolvere i problemi dei rifiuti della città sui quali ha dimostrato solo il proprio fallimento. Del resto questa azienda ha spesso utilizzato un comportamento conflittuale con i cittadini anziché cercare il dialogo (come nel caso delle multe collettive).

Le parole della neo assessora aprono un conflitto aspro che rischia di concludersi con le dimissioni dei vertici AMA o con quelli della neo assessora ai rifiuti. I cittadini di Colli Aniene sono dalla parte della Ziantoni e lo dimostreranno proprio in questa settimana con iniziative sul territorio. Intanto invitiamo i residenti di Colli Aniene a gettare i rifiuti nei bidoncini della raccolta porta a porta ancora posizionati in strada ed a ignorare i maxi contenitori posizionati in strada. Chiediamo inoltre il sostegno degli altri quartieri che sono stati già indicati da AMA per questo “RITORNO AL PASSATO”.

Antonio Barcella