Stop si distacchi di luce e gas per il periodo delle Festività

È stata approvata all’unanimità del Consiglio del Municipio Roma V una mozione presentata dal gruppo del Pd che vede tra i firmatari i consiglieri Pietrosanti, Buttitta, Di Cosmo e Poverini e di Mattana per SinistraCivicaEcologista.

L’atto impegna il presidente e gli assessori competenti affinché interagiscano con il Sindaco per fare in modo che per tutto il periodo delle festività siano sospesi i distacchi dei pubblici servizi, di tutti Energia Elettrica e Gas dovuti a morosità.

tentativo per alleviare le già pesanti condizioni in cui versano tante famiglie che versano, complice anche le pesanti condizioni economiche dovute al Covid19 che hanno visto pesanti perdite economiche dovute anche alla chiusura di attività e/o perdita di lavoro. La Mozione è stata approvata all’unanimità dal Consiglio.