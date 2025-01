Storia di una Mostra “scomoda” di 70 anni fa

Oggi parlare della deportazione attraverso il montaggio e l’esposizione di una Mostra fotografica è cosa normale, ma non è stato sempre così.

Da noi in Italia c’è stato, infatti, un tempo relativamente vicino ai nostri giorni, parliamo di 70 anni fa, in cui mostrare cos’era stata la deportazione razziale, politica e religiosa, negli anni del Secondo conflitto mondiale e nei 20 mesi di occupazione del nostro Paese da parte dei nazifascisti, era cosa da alcuni giudicata riprovevole e scandalosa.

La Memoria non era ancora di casa nel nostro Paese, non era ancora diventata lo strumento di ricordo, conoscenza e azione concreta che noi oggi normalmente utilizziamo.

Ma quella Mostra – come scrive il giornalista Davide Leveghi nel pezzo tratto al Sito Web del Museo Storico del Trentino, che sotto potete leggere integralmente – ”[…] fu occasione per l’emergere di urgenze memoriali. Su tutte quella della deportazione nella galassia concentrazionaria e di sterminio nazista.”.

“L’iniziativa della mostra del 1955, partita da Carpi e passata per oltre 50 città del Centro-Nord, sollevò un velo da questa storia, ponendo in evidenza la memoria della deportazione e non lasciando indifferenti i tanti che la visitarono. Ovunque venne allestita, suscitò dibattito e in molti vi riconobbero i compagni di prigionia”. La mostra in quel 1955 fu vista da oltre 40mila persone e da 20 Delegazioni straniere e fu visitata anche da Primo Levi.

*******

Come è noto a Fossoli di Carpi (Modena), durante l’occupazione nazifascista dell’Italia, fu attivo uno dei due Campi di Transito verso i Lager nazisti presenti nel nostro Paese (l’atro era quello di Bolzano-Gries). Costruito nel Luglio del 1942 dal Regio Esercito come Campo di Prigionia N.73 per i militari britannici catturati in Africa Orientale, il Campo di Fossoli – oggi Museo Monumento del Deportato Politico nei Campi di Sterminio Nazisti – nel Dicembre del 1943 venne trasformato dalla Repubblica Sociale Italiana in Campo di detenzione per ebrei.

Il 15 Marzo 1943 – dopo che i tedeschi avevano preso, di fatto, il controllo del Campo, lasciando alla Polizia della RSI il controllo dei confini del cosiddetto “Campo Vecchio” – il “Campo Nuovo” di Fossoli, istituito dai nazisti, divenne Polizei-und Durchgangslager (Campo di Polizia e di Transito per le Deportazioni).

Il Campo Nuovo, diretto ufficialmente da Karl Friedric Tito, un Ufficiale delle SS affiancato da una decina di militari di quel Corpo, era diviso in tre Settori: un Settore di vigilanza, uno per gli ebrei e uno per gli oppositori politici.

Si è calcolato che da Fossoli, dal 19 Febbraio al 1° Agosto 1944, partirono verso i Lager di Germania e Polonia 2.445 ebrei e 2.480 politici. I circa 5.000 internati politici e razziali che passarono da Fossoli ebbero come destinazioni i Campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau, Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück, deportati a bordo dei dodici convogli che – a partire dal primo del 22 Febbraio del 1944 – furono formati alla Stazione di Fossoli di Carpi. Fossoli venne chiuso nei primi giorni di Agosto del 1944 e sostituito dal Campo di Transito e Detenzione di Bolzano-Gries.

********

La Mostra si intitolava “Immagini del Silenzio” e fu organizzata, nel Decennale della Festa Nazionale della Liberazione, in occasione della Manifestazione Nazionale per la Celebrazione della Resistenza dei Campi di Concentramento (Fossoli-Carpi 8 e 9 Dicembre 1955).

Come scrive l’Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED) sul proprio Sito Web in relazione alla riproposizione, nel 2005, di quella Mostra documentaria ad opera dell’Associazione stessa:

“Quell’evento, fu la ‘prima volta’ per una mostra sui campi, conquistò un eco nazionale e creò per l’Italia un serbatoio di immagini che non si esaurì con l’allestimento carpigiano, ma iniziò un lungo viaggio attraverso l’Italia della ricostruzione e ad ogni tappa si arricchì sollevando anche vivaci discussioni.



Immagini dal silenzio non è solo dunque una ‘mostra sulla mostra’, ma intende ritornare su quegli anni, ponendo in evidenza il ruolo di agitatore di memoria assunto dalla Mostra nazionale dei Lager nazisti. A cinquant’anni dal suo primo allestimento, la sua rilettura permette di ripensare a come si è costruita nel nostro paese la memoria collettiva della deportazione e di riflettere a quanto sia importante la vigilanza di tutti affinché questa non si riduca a semplice rito commemorativo.”.

******

Quando l’Italia “scopre” la deportazione. Storia di una mostra scomoda

Il decennale della Liberazione, nell’Italia del lungo e travagliato dopoguerra, fu occasione per l’emergere di urgenze memoriali. Su tutte quella della deportazione nella galassia concentrazionaria e di sterminio nazista.

“L’iniziativa della mostra del 1955, partita da Carpi e passata per oltre 50 città del Centro-Nord, sollevò un velo da questa storia, ponendo in evidenza la memoria della deportazione e non lasciando indifferenti i tanti che la visitarono. Ovunque venne allestita, suscitò dibattito e in molti vi riconobbero i compagni di prigionia”.

Ad illustrarne la portata è Marzia Luppi, direttrice della Fondazione Fossoli e curatrice assieme a Elisabetta Ruffini, nel 2005, di una “lettura critica” della mostra del 1955. Mostra itinerante, appunto, oltre che dirompente, capace di smuovere le coscienze e squarciare il velo di silenzio che ricopriva il tema. Non a caso era stata chiamata Immagini dal silenzio.

“L’esposizione, potremmo dire ora, fu un po’ artigianale e senza una coerenza o ricerca estetica – spiega Luppi – si trattava di immagini in bianco e nero, ritagli di libri e giornali, fotografie, tutto attaccato su pannelli di truciolato ordinati per i diversi campi di concentramento e sterminio. Sono questi, infatti, i soggetti della mostra. In un contesto dove la conoscenza sulla deportazione è ancora generica e confusa, l’urgenza è di far vedere, di dire: ‘Questo è successo, questo è stato’”.

Ma quale fu, appunto, il contesto in cui nacque la mostra? Quali furono la sua storia e i meccanismi che avviò? Continua la direttrice della Fondazione Fossoli: “Nel decennale della Liberazione, l’esecutivo diede disposizioni affinché si limitassero le manifestazioni di singoli enti e si promuovessero le iniziative governative. Non è un caso, dunque, che la mostra carpigiana sia stata inaugurata l’8 e il 9 dicembre 1955, nell’anniversario del conferimento a Modena della medaglia d’oro alla Resistenza”.

“A mettere in moto tutto sono alcuni familiari di ex deportati, autori di una lettera nel settembre di quell’anno inviata al sindaco di Carpi Bruno Losi, antifascista di lungo corso condannato al confino, resistente e primo cittadino dalla Liberazione. In questa si chiedeva di riportare in primo piano il fenomeno della deportazione, che a Fossoli, frazione di Carpi, ebbe a livello nazionale uno dei suoi luoghi centrali”.

“Al tempo la deportazione non era certo argomento conosciuto, tanto che Primo Levi, il cui capolavoro era stato rifiutato da Einaudi e pubblicato solo da una piccola casa editrice gestita proprio dall’ex deportato Antonicelli, parlò addirittura di tabù. Il tema della deportazione non aveva ancora investito l’opinione pubblica. Non v’era la sensibilità per ascoltare le voci dei deportati. Quel decennale della Liberazione e quella mostra fornirono così l’occasione per rendere collettivo un racconto fino a quel momento intimo e familiare, limitato al massimo alle associazioni come il Centro di documentazione ebraica contemporanea (Cdec) del colonnello Vitale o l’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (Aned)”.

Carpi e il Modenese, pertanto, furono il luogo privilegiato per smuovere le acque, in virtù non solo della significatività del campo di concentramento di Fossoli – “l’anticamera dell’inferno”, da cui passarono oltre 5000 fra deportati politici, lavoratori coatti ed ebrei, diretti ai campi nazisti – ma anche della sensibilità lì presente per accogliere e promuovere le memorie della deportazione. “I tempi erano maturi – continua Luppi – ed in pochi mesi dalla lettera già si erano organizzati la mostra ed una grande manifestazione per l’inaugurazione”.

“In una piazza gremita, con 35.000 – 40.000 presenti e più di 25 delegazioni straniere, oltre a inaugurare la mostra nel Palazzo dei Pio si stilò un manifesto di convivenza e rifiuto della guerra, cercando di far breccia nell’Europa della Guerra Fredda, poi firmato a Modena. Difesa della pace e concordia fra i popoli, pertanto, dovevano avere nella documentazione del passato la base per la rifondazione di un futuro di pace e solidarietà”.

Da Carpi la mostra prese a quel punto la via di moltissime città del Centro-Nord. Affidata all’Istituto storico della Resistenza di Modena, l’esposizione venne riprodotta in più copie, così da poter ampliare il ventaglio di luoghi in cui mostrare la storia dei deportati. “In ogni città si raccolsero storie nuove, approfondendo la conoscenza del tema e aprendo il dibattito.

Un esempio ci porta al suo arrivo a Torino, nel 1959. Qui vive Primo Levi, chimico, attivo nell’Aned già da tempo e oramai fresco della ripubblicazione di Se questo è un uomo con Einaudi.

Sulla Stampa, con cui collabora, Levi risponde a una tredicenne che scrive al giornale dicendo di aver visto più volte la mostra e di essere rimasta profondamente colpita. Chiede di essere informata. Si firma come figlia di un fascista. Levi risponde con una lettera meravigliosa. Dice che questa era la lettera che attendevano i testimoni, che finalmente si era aperta per loro la possibilità di parlare e di farsi ascoltare”.

L’impatto della mostra del 1955, in viaggio per la penisola, fu fortissimo proprio per questo, spiega Luppi: la convergenza fra il desiderio dei testimoni di farsi ascoltare e la necessità del pubblico di saperne di più. “Da qui nacquero molte iniziative, come gli incontri pubblici dell’Aned a Torino in cui testimoni d’eccellenza come Franco Antonicelli, Levi, Galante Garrone, si misero a disposizione degli uditori, senza alcun racconto già costruito ma rispondendo semplicemente alle domande. La mostra, complessivamente, attivò moltissimi processi memoriali. A livello pubblico, nelle scuole, sul piano storiografico”.

Altro momento decisivo fu il 1961, quando alla mostra itinerante si affiancò quella dell’Aned. “La mostra fu riallestita a Carpi, con un grande manifestazione tenuta in occasione del centenario dell’Unità d’Italia – aggiunge Luppi – in quel caso, dal palco, il sindaco Losi richiamò alla necessità, allontanandosi dai fatti raccontati, di passare da un segno temporaneo ad uno permanente. Fu il discorso che impiantò il Museo-Monumento al deportato, inaugurato nel 1973”.

Attiva, in occasione degli anniversari, nel riallacciare i fili di un discorso aperto nel difficile dopoguerra, la Fondazione Fossoli – erede di questa tradizione – ha quindi voluto raccontare a 50 anni di distanza dalla mostra del 1955 (2005) e a 40 dalla fondazione del monumento (2013) l’impatto di quell’iniziativa. “C’era la volontà di mostrare come la memoria sia un processo che per essere avviato ha bisogno di sensibilità e persone che se ne facciano carico. Tanti sono i rischi nel fare divulgazione su questo tema e noi volevamo esprimere l’importanza dell’unitarietà delle diverse associazioni, abbracciando un arco antifascista e costituzionale, attorno al concetto di deportazione, senza aggettivi e settorializzazioni.

Gli anniversari, a maggior ragione con l’esasperazione che c’è oggi nel fissare nuove date, possono avere una funzione positiva. Non bisogna limitarsi alla commemorazione, che tiene tutto a un livello emotivo e superficiale, ma cercare di produrre riflessione. Solo così potremo portare una conoscenza critica all’attenzione anche dei più distratti”.

Laureata in Filosofia, specializzata in Storia, diplomata in Archivistica, paleografia e diplomatica, Marzia Luppi dal 2008 è direttrice della Fondazione Fossoli di Carpi. Ha collaborato a ricerche di Storia della città con l’Università di Bologna e Firenze. Responsabile della didattica dell’istituto storico di Modena (2004-2007), si è poi interessata alle questioni del XX secolo e ha pubblicato diversi contributi di storia locale. Ha curato mostre, progettato corsi di aggiornamento e partecipato a convegni nazionali e internazionali sui temi della didattica, del patrimonio museale e dei luoghi di memoria.

(Fonte:https://hl.museostorico.it/historylabmagazine/spazi/quando-litalia-scopre-la-deportazione-storia-di-una-mostra-scomoda/).

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.