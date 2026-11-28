Resta alta la tensione politica nel Municipio III sulla gestione dei disagi provocati dagli storni in Viale Jonio. Il capogruppo di Fratelli d’Italia, Manuel Bartolomeo, insieme ai consiglieri Giordana Petrella, Fabrizio Santinelli, Serena Troiani e Fabrizio Bevilacqua, attacca la maggioranza municipale e il presidente Paolo Emilio Marchionne per la decisione di stralciare dal dispositivo finale di una mozione presentata dall’opposizione i punti relativi ai sostegni economici per i commercianti danneggiati.

La mozione su indennizzi e suolo pubblico e la polemica sul confronto in Aula

La proposta di FdI impegnava l’amministrazione municipale a individuare possibili forme di ristoro per gli esercizi colpiti e a valutare, per i due mesi interessati dall’emergenza, l’esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico per gli esercenti titolari di concessione.

«Sulla vicenda degli storni di Viale Jonio abbiamo assistito a passerelle davanti alle telecamere, dichiarazioni di solidarietà e vicinanza a cittadini e commercianti. Ma quando si è trattato di trasformare quelle parole in impegni concreti, la maggioranza ha fatto marcia indietro», affermano i cinque esponenti di Fratelli d’Italia, contestando la posizione espressa in Aula dal presidente Marchionne: «Non ha detto che tali misure fossero impossibili, ma che sarebbero state troppo complicate. Una differenza sostanziale. Amministrare significa affrontare le difficoltà, cercare soluzioni e lavorare per i cittadini, non rinunciare prima ancora di provarci». Respingendo l’argomento di non voler creare false aspettative, FdI sottolinea di non aver promesso risarcimenti garantiti ma di aver chiesto «di verificare tutte le possibilità e di non lasciare soli commercianti e residenti».

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