Meglio dopo la pioggia

Se dovete comprare casa, è saggio visitarla in una giornata di pioggia perché si possono scoprire eventuali magagne, ma se dovete verificare, in favore dei nostri lettori, l’accessibilità di un parco pubblico, di un sentiero o di una ciclabile, è consigliabile attraversarlo in una giornata dopo ch’è piovuto.

Alle 7:55 di sabato 21 novembre 2026 mi sono incamminato da via Castel Boverano e via Cassino e poi ho costeggiato un tratto della nuova ciclabile sulla Togliatti, risalendo su via Tiburtina con l’Aniene sulla mia sinistra.

In via Cassino ho fotografato i panni stesi di un senza tetto davanti a un canneto che conserva rifiuti ed ingombranti “storici” depositati lì prospiciente Centro di raccolta gestito da AMA che non ci pensa minimamente a raccoglierli perché non li ritiene di sua competenza.

Camminando lungo il passaggio pedonale devo stare attento a non scontrarmi con i rami di acacie che pencolano meno che ad altezza d’uomo. Il marciapiede prosegue, sgomberato da arbusti vari, buttati alla rinfusa nel sottobosco per un tratto e poi impercorribile per una ventina di metri che a mio rischio e pericolo percorro in strada contro senso, poi riprendo il cammino sul marciapiede sgombro fino all’ingresso della futura ciclabile che dalla Palmiro Togliatti sale al ponte sull’Aniene, sul quale, per un mio consueto rito mi affaccio e fotografo e poi in discesa mi dirigo all’ingresso del sentiero che costeggia l’Aniene dall’ingresso di Ponte Mammolo (in via Cicogna) fino a Ponte Nomentano.

Qui mi sorprende una cosa che non quadra: infatti noto un nuovo tabellone del GRAB con indicazioni alla rovescia (Ponte Nomentano con freccia verso Ponte Mammolo e viceversa) e mi chiedo con chi dobbiamo prendercela e a chi rivolgersi perché venga riparato il marchiano errore? Fortunatamente il vecchio cartello usurato riporta l’indicazione giusta con anche i chilometri indicati.

M’incammino nella direzione giusta cercando di non scivolare e di superare le pozzanghere in alcuni punti molto estese e finalmente sono davanti al bivio (nello slargo tra via Benigni e via Meschini) e incontro un gruppetto di ciclisti che non riescono a capire dove sia l’ingresso della Riserva.

Glielo indico ma constato che dove servirebbe, cioè sullo slargo di cui dicevo non c’è neppure un indicazione. Incassato un sentito grazie dai ciclisti e conoscendo il percorso passo passo dentro di me gli ho augurato di non cadere nei numerosi tratti fangosi e in qualche fosso nella loro escursione fino a Ponte Nomentano.

Vietato scivolare

Intanto badando ai miei problemi, essenzialmente uno: a ottant’anni e con le sue fragilità cercare di non scivolare e fare una brutta caduta, cerco di godermi tutto il bello che c’è in questo sentiero che mi affascina in ogni tempo e in ogni stagione fin dal 2016, quando ancora lo facevo correndo. Fortunatamente oggi, rallentando il passo me lo godo di più, anche se al ralenty.

Camminando, ammirando, fotografando e anche fantasticando eccomi davanti al punto di arresto dei materiali plastici ideato e realizzato dalla Regione Lazio che ovviamente non si sa cosa raccolga mentre non ci si preoccupa di dragare il letto del’Aniene da dopo Tivoli, dove da decenni nei fondali giacciono elettrodomestici e avanzi di moto incalcolati e non rimossi.

Faccio pausa su una panchina ancora umida e mi regalo un selphie compiaciuto della lunga camminata (non senza pensare che, con il tempo impiegato oggi per arrivare fino qui, una decina di anni fa sarei arrivato a Ponte Nomentano).

Cammino nella storia

Ma bando ai tristi pensieri e riprendiamo il cammino fino all’uscita sulla Nomentana (all’altezza di via Sanazzaro) dove mi ristoro a un provvidenziale “nasone”. Intanto ho deciso di non ripercorrere all’incontrario il sentiero fangoso ma di incamminarmi lungo la Nomentana e girare su Viale Kant, via Galbani, via Cicogna e poi via Cassino e via Castel Boverano.

Non senza una sosta davanti alla casa di Peppino De Filippo dove il grande attore partenopeo visse gli anni della sua maturità artistica fino alla scomparsa nel 1980. All’altezza di Talenti, la sua è una palazzina degli anni Settanta dall’architettura molto particolare, caratterizzata da ampi balconi curvi. Sulla facciata è presente una targa commemorativa apposta dal Municipio.

La scelta di Peppino De Filippo di stabilirsi al civico 761 di Via Nomentana non fu casuale, infatti quella che ful sua casa è a meno di un chilometro dagli storici stabilimenti della DEAR (al civico 833) di fronte alle mura dell’antico Castello di Casal de’ Pazzi.

Negli anni Sessanta e Settanta questo tratto della Nomentana, era ancora circondato dalla campagna romana ed era uno dei poli più importanti dello spettacolo italiano con gli studi cinematografici della DEAR in via Nomentana 833. Fondati nel dopoguerra (il loro simbolo storico era una campana), erano dotati di grandi teatri di posa.

Per attori come Peppino De Filippo, Corrado Mantoni e Pupella Maggio, vivere a poche centinaia di metri significava poter raggiungere il set o gli studi di registrazione comodamente a piedi. Negli anni Settanta gli stabilimenti furono rilevati dalla Rai, diventando uno dei principali centri di produzione televisiva di Roma (dove si registravano programmi come “Domenica In”, “Portobello” e “Quelli che il calcio”). Oggi l’ingresso principale è su Via Ettore Romagnoli 30 e il centro è intitolato a Fabrizio Frizzi, ma a tutt’oggi ancora l’insegna storica “DEAR” campeggia sulla via Nomentana.

Sul lato opposto della Nomentana degli studi DEAR sorge il Castello di Casal de’ Pazzi (con ingresso su Via Giovanni Zanardini 19), che dà il nome all’intero quartiere. Il casale fortificato medievale-rinascimentale, con le sue due torri merlate, divenne il rifugio della nobile famiglia fiorentina dei Pazzi dopo il fallimento della celebre congiura contro i Medici nel 1478.

Tornando a casa

Intanto la stanchezza si è impossessata delle mie ormai fragili membra e sono tentato di prendere un bus per avvicinarmi a casa. Ma resisto, con l’obiettivo di un cappuccino e di un cornetto che voracemente divoro, seduto davanti a un bar da cui si intravede (al civico 70 di viale Egidio Galbani) il palazzo della sede centrale di Terna S.p.A., il gestore della rete elettrica nazionale italiana.

Il palazzo nasce negli anni Ottanta come parte di una coppia di edifici speculari posti ai lati opposti di Viale Galbani. Secondo lo studio Gruppo Spa, che ne ha curato il restyling, i due fabbricati furono concepiti come una sorta di “dogana” architettonica, a segnare il confine fisico tra la città consolidata e la campagna dell’Agro Romano di un tempo. Tra il 2009 e il 2010, la facciata del complesso di Terna è stata ridisegnata per intero con ampie vetrate continue e linee rigide che riflettono l’edificio gemello di fronte.

Più recentemente (2022–2024), anche gli spazi interni del piano terra sono stati riprogettati dallo studio It’s Architettura puntando su sostenibilità ed economia circolare, con arredi realizzati in plastica industriale riciclata. Il palazzo ospita la Direzione Generale e il Centro Nazionale di Controllo, la sala operativa da cui viene monitorato e bilanciato in tempo reale il flusso dell’energia elettrica su tutto il territorio nazionale

La Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, che si estende proprio dietro questi complessi.

Riprendendo il cammino (nella foto il marciapiedi proibito ai pedoni di via Cassino), con fatica crescente – e per farla breve – ma breve non mi è sembrato il cammino, dopo circa tre ore eccomi a casa per una strameritata doccia e poi, disteso sul divano, avverto dolenzie onnipresenti sul mio corpo invecchiato e da qui saluto i miei lettori che su facebook possono trovare una sequela di foto che documentano ciò che più mi ha colpito nel mio itinerario.

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