Strade: al via i lavori di messa in sicurezza e manutenzione

Lunedì 29 novembre partiranno gli interventi urgenti di messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di alcune principali arterie stradali di Roma Capitale oggetto della Convenzione tra Roma Capitale ed Anas firmata lo scorso 23 novembre.

I lavori, che si terranno nella fascia oraria notturna tra le 21.00 e le 6.00 interessano: via Salaria, dall’innesto del Grande Raccordo Anulare fino all’aeroporto dell’Urbe; via Portuense, dal GRA in direzione fuori Roma fino all’altezza di via Arconati; via Tuscolana, dal GRA fino alla fine della competenza comunale in corrispondenza del civico 1483 e via Casilina, dal GRA fino all’altezza di Borghesiana.

Saranno presenti 8 squadre e 40 uomini, affinché i lavori siano realizzati in contemporanea su tutte le strade interessate. Gli interventi sulle singole strade saranno divisi in tratte e i lavori verranno eseguiti in orario notturno in modo da permettere, al mattino, una riapertura al traffico in sicurezza.

“La collaborazione tra Roma Capitale e Anas è un’occasione importante per avviare tempestivamente azioni urgenti di messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria di alcune delle principali arterie stradali della nostra città. Un risultato rilevante per cui ringrazio Governo e Parlamento” ha detto il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

“È un primo passo – ha aggiunto l’Assessore ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini – del nostro impegno per migliorare la viabilità della Capitale. Proseguiremo nella stessa direzione, per andare sempre più verso azioni cicliche, programmate nel tempo e attuate tenendo conto delle esigenze delle romane e dei romani”.