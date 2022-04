Strade pericolose a Colli Aniene: Matteo, vent’anni, è in coma

Venerdì scorso, un ragazzo di vent’anni è stato trovato in fin di vita con un profonda ferita alla testa in viale Sacco e Vanzetti a Colli Aniene. Soccorso da alcuni ragazzi che lo hanno visto riverso a terra, è stato trasportato con urgenza in ospedale ed ora è in coma con prognosi riservata. La famiglia del ragazzo ha lanciato un appello sui social network nei gruppi di quartiere, per chiedere a chi abbia visto qualcosa di segnalarlo anche in forma anonima, alle forze dell’ordine. Due sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti: investimento da parte di un pirata della strada o aggressione. Sulla vicenda stanno indagano gli agenti della Polizia di Stato del distretto San Basilio, che stanno facendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tutto il quartiere si sta stringendo intorno a Matteo e tantissime persone stanno pregando per lui.

Ma questi fatti non si debbono più ripetere! Qualsiasi sia l’ipotesi più plausibile, tutto si riporta ad una questione di sicurezza del quartiere. Non ci pare il momento di aprire una polemica, ora la sola cosa che ci interessa è la salute di Matteo, ma più avanti ritorneremo sull’argomento perché già troppo sangue è stato versato sulle strade di Colli Aniene.

da collianiene.org