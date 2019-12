Strage di alberi a Colli Aniene per il forte vento

Forti raffiche di vento hanno imperversato nella notte del 21 dicembre 2019 e nelle prime ore del 22 mattina provocando una strage di alberi in tutta la città.

In particolare a Colli Aniene il forte vento di burrasca ha abbattuto diverse alberature a cominciare da viale Sacco e Vanzetti dove 5 o 6 alberi sono stati divelti dalla terra e come una sorta di “strike di birilli” hanno danneggiato altre piante.

La strada è stata chiusa al traffico veicolare per motivi di sicurezza e per consentire la rimozione degli alberi caduti.

Un altissimo pino è caduto in via Mammuccari, danneggiando un’automobile in sosta.

Anche in un parco nei pressi della Cervelletta due pini sono caduti al suolo spinti dalla bufera.

Antonio Barcella