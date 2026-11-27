“Buongiorno” è da sempre una formula di saluto e augurio. Oggi il “buongiorno” resta un piccolo segno di cortesia, che dice molto su chi lo dà, anche quando dall’altra parte può non esserci la risposta

Molte persone camminano immersi nella musica o nelle telefonate e non sentono il saluto, alcune sono impegnate nel lavoro e nei loro pensieri, qualcuno tende a restare chiuso e c’è anche chi evita di incrociare l’altro sguardo per prudenza.

Circa sessanta anni fa c’era un giornalaio in via delle Acacie che ogni mattina alle cinque tagliava lo spago del primo pacco fresco di stampa e dava il “buongiorno” a tutto il quartiere..

Quel “buongiorno” ad alta voce non era solo un saluto, ma il vero augurio che svegliava il vicinato, dando il via al chiacchiericcio davanti al caffè, ai commenti sui titoli in prima pagina e alla vita di tutti i giorni.

L’edicola era in via delle Acacie, davanti al muro di cinta del civico 77, a pochi passi da viale delle Orchidee e dal “nasone”, e di fronte al marciapiede a “mezzo cerchio” di piazza dei Pini.

L’edicola non aveva cartelli o insegne, non servivano per identificare quel casotto di lamiera, i clienti anche con poche lire in tasca la conoscevano come la “cultura di strada“.

In quegli anni non servivano marmi o colonne per informarsi e capire il mondo, bastavano quei pochi fogli stampati, quell’odore tra la pasta ricca di lignina e gli inchiostri tipografici, qualcuno che dall’alba al tramonto era disponibile con le sue mani sporche d’inchiostro dei giornali del mattino.

Il giornalaio era sempre dentro quella scatola di ferro e vetri, era un uomo che guardava il mondo passare senza mai muovere un passo in via delle Acacie.

Tirava su la saracinesca alle quattro e mezza del mattino, quando i lampioni erano ancora accesi e l’unico rumore era il camioncino della distribuzione che scaricava i pacchi legati con lo spago..

Quanto freddo aveva in inverno, anche dopo l’arrivo del caffè bollente servito dal bar di piazza dei Pini. Indossava due maglioni di lana grezza e i guanti erano senza dita per riuscire a dare il resto in moneta da cinque e dieci lire.

Quanto caldo aveva in estate, con il sole che picchiava sul tetto di lamiera da mezzogiorno alle sei di pomeriggio. Con quelle temperature l’odore della carta fresca e della colla delle riviste gli prendeva alla gola, il sudore gli inzuppava la canottiera mentre il ponentino non superava il calore accumulato da asfalto e cemento.

Davanti all’edicola al mattino presto c’era la fila degli operai e degli impiegati per acquistare l’Unità, Il Giorno, il Corriere, La Stampa, Il Messaggero. Prendevano il quotidiano piegato in due, lasciavano le lire sul bancone e poi via di corsa verso l’attività lavorativa

A metà mattina arrivavano le signore che si fermavano a guardare le copertine appese con le mollette.

In quelle riviste c’era il lusso, quello che la gente non poteva permettersi in casa: Epoca, Oggi, L’Europeo, Grazia, Annabella. Sui rotocalchi c’erano stampate le fotografie a colori della Loren, di Mastroianni, dei reali d’Inghilterra.

I ragazzini contavano gli spiccioli per Topolino o per Il Monello, con il naso schiacciato contro il vetro per vedere se era uscito il numero nuovo.

Alle otto di sera il giornalaio tirava giù la serranda, dopo aver contato l’incasso e fatto i pacchi delle rese da restituire all’alba del giorno dopo.

Alla sera aveva la testa piena di chiacchiere, perchè il giornalaio non vendeva solo fogli stampati, ascoltava anche i lamenti, i pronostici del Totocalcio, le discussioni sulla politica e sul Giro d’Italia.

Aveva anche il ruolo nascosto di confessore di quella che all’epoca era una… borgata.

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