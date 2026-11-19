E’ arrivato l’autunno, con le sue piogge e il suo vento umido. Quando il tempo è brutto io non prendo la bicicletta, preferisco la camminata veloce nelle vie dei quartieri.

Sabato mattina attraversavo a piedi il parco di Tor Tre Teste per andare all’Alessandrino e poi a Centocelle. Nella stradina ghiaiosa vicina alla Cisterna Romana ho incrociato dei vecchi amici camminatori, osservavano con interesse i lavori di istallazione delle nuove luci.

Con loro c’era anche Rodolfo, un uomo più giovane degli altri, dal viso aperto e dalla corporatura aitante, che mi è stato presentato. Il mio nuovo amico abita al Quarticciolo e dal lunedi al venerdi esce di casa alle sei e mezza del mattino, a piedi taglia per il parco di Tor Tre Teste per andare a prendere il 556 . Mi ha detto che lo fa da tanti anni.

Abbiamo simpatizzato e ha raccontato che la mattina cammina e pensa, aspetta anche l’occasione per raccontare i suoi pensieri. Sorridendo ci siamo spostati sull’asfalto della vicina strada privata, che parte da via delle Fragole e arriva al cancello chiuso del parco, Rodolfo ha approfittato al volo dell’occasione.

«Passo davanti alla Cisterna Romana ogni santa mattina, col giubbotto da lavoro chiuso fino al mento e il thermos nello zaino. E ogni mattina eccole lì, sempre allo stesso posto, puntuali più di me, quelle travi marce accatastate attorno e di fianco alla Cisterna Romana. Ma dico io, ma ci vuole tanto a capirlo?

Stanno mettendo i pali nuovi per la luce nel parco e verso via delle Fragole, scavano, tirano cavi, fanno baccano con gli escavatori e nessuno che si prende la briga di caricare su un camion quei legni fradici della vecchia passerella, che sta lì a marcire da anni.

Qualcuno risponderà, ci abbiamo provato ma altri ci hanno creato degli impedimenti. Vi promettiamo che in primavera li porteremo via.

A me viene da ridere, anche se c’è poco da stare allegri, perché quei pezzi di legno abbandonati sono la fotografia esatta di come funzionano le cose nei nostri quartieri periferici, e non solo..

Poi alzo gli occhi per non pensare e vado al bar a prendere un caffè prima di timbrare il cartellino. Quanti proclami. Tutti che parlano.

L’assessore taglia il nastro qui, il presidente dell’associazione di turno fa il comunicato là, il Comitato di quartiere si fa inquadrare per le foto di rito con il sorriso stampato in faccia.

Nel 2027 si vota. La campagna elettorale è già cominciata, si sente nell’aria come l’odore dell’asfalto fresco quando rifanno le buche due settimane… prima delle urne.

Io abito al Quarticciolo, due passi più in là, di chiacchiere, promesse, progetti di “riqualificazione” e tavoli di lavoro ne ho sentiti talmente tanti.

Vengono, fanno la passerella, stringono tante mani, fanno le foto per i giornali, parlano di rinascita, di decoro, di cultura, poi si spengono i riflettori e tornano nei loro uffici.

E davanti alla Cisterna Romana restano… le travi marce, assieme ai rami di ulivo tagliati e lasciati in terra, oltre alle pale di fico d’India gettate quà e là.

Quando salgo su un’impalcatura o scendo dentro uno scavo penso che ci sarà chi si prenderà il merito per i lampioni nuovi al parco di Tor Tre Teste, ma non mi deve importare, mi obbligo di pensare ad altre faccende.

Vorrei però dirgli che se una cosa la fai, falla per bene, dall’inizio alla fine. Se porti la luce in quella parte del parco, togli anche lo schifo che c’è intorno, sennò illumini solo… il degrado.

Ma forse è proprio quello che vogliono. Vogliono che si veda che hanno fatto qualcosa, senza stare a guardare troppo da vicino. Meglio non vedere quello che hanno lasciato dietro di loro.

Meglio riprendere a lavorare, il capo cantiere non aspetta i comodi dei politici e dei miei pensieri su di loro. Di una cosa sono certo, travi fradicie ci si rivede domani.

E’ sicuro che domani starete ancora qua, di fianco al rudere». romano.

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