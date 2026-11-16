Stranezze di città, una lezione di empatia tra un bambino di colore ed uno con la sindrome di down

Mi era già nota per essere una scuola multietnica, aperta all’integrazione e al dialogo interculturale, con una comunità scolastica molto attiva e diversificata. Non mi era noto l’episodio accaduto un paio di mesi fa.

Un bambino di circa sette anni con la pelle scura frequenta una scuola elementare della periferia est di Roma, è seduto al suo banco, che di posti ne ha due.

Un bambino della stessa età ha la sindrome di Down, è in piedi ed è vicino alla sua insegnante di sostegno, guarda incuriosito il bambino di colore.

Il bambino con la sindrome di Down cammina in modo un po’ incerto e per la foga urta il banco dove è seduto il bambino di colore. Nella classe, dove gli altri bambini siedono tutti in coppia nei loro banchi, per un secondo scende il silenzio.

Il bambino di colore e il bambino con la sindrome di Down si guardano con gli occhi sgranati. Ambedue hanno il fiato un po’ corto e hanno un’espressione tra il dispiacere e lo smarrimento.

Non parlano e non urlano, si guardano. Entrambi notano la loro stessa paura riflessa nei loro occhi.

Il bambino di colore si alza e raccoglie il suo quaderno che era caduto in terra, lo porge al bambino con la sindrome di Down, sorride e gli dice “Non ti preoccupare, possiamo scriverci insieme“.

Il bambino con la sindrome di Down tocca il quaderno con la sua mano destra, con un po di fatica lo avvicina a se, e con un cenno fa capire alla sua maestra di sostegno che desidera sedersi al posto vuoto di quel banco.

Sono seduti vicini, i due bambini hanno smesso di essere “il diverso” o “lo straniero” e diventano semplicemente i compagni che stanno bene insieme.

​Il bambino con la sindrome di Down, con la sua naturale propensione al contatto fisico e al gioco, ha “sdoganato” la vicinanza con il nuovo compagno straniero, mostrando agli altri che avvicinarsi è facile.

Assieme hanno comunicato con gli sguardi, con i gesti, condividendo un quaderno e un banco mezzo vuoto.

Assieme condivideranno il tempo, creando una consonanza sottile ma fortissima, con un ritmo più lento, fatto di pause, di sguardi e di gesti ripetuti.

​Nessuno dei due è solo il “salvatore” o solo il “bisogno”.

“Io ci sono per te, tu ci sei per me”.

Non c’è bisogno di spiegazioni.

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