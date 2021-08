Straordinario in via dei Platani

In via dei Platani a Centocelle (straordinaria notizia!) finalmente poco più di 60 metri di strada saranno a breve asfaltati a cura di Acea Acqua dopo che questa ha provveduto al rifacimento di un tratto delle condutture idriche dell’acqua potabile.

Sessanta metri ammalorati come pochi a Centocelle e questo nonostante che il nostro giornale abbia portato il problema sia in Commissione LL.PP. che all’attenzione dell’intero Consiglio Municipale e dei due Assessori ai LL.PP. che si sono succeduti in questa consiliatura.

Ovviamente senza ricevere nessun cenno di riscontro, fatta eccezione per interrogazioni e Question Time presentate dal Presidente della Commissione LL.PP. … ma fortunatamente stavolta c’è Acea Acque.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/watch/live/?v=347555500189713&ref=search