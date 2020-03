Straordinario regalo: GRATIS 15 libri in formato PDF da Edizioni Cofine

In tempo di Coronavirus, fioccano, da ogni parte, inviti a leggere libri. Noi vi offriamo uno straordinario regalo, per voi e per i vostri amici appassionati di letteratura. E non solo.

Edizioni Cofine (Roma) vi offre GRATIS 15 libri che potrete leggere e scaricare dal sito www.poetidelparco.it attraverso i link qui di seguito indicati.

Si tratta di libri (di cui sono disponibili ormai solo poche copie) prevalentemente di poesia in lingua e in diversi dialetti, di un romanzo breve e un testo teatrale, nonché di vent’anni di storia di un giornale di quartiere.

Ecco l’elenco e i link dei libri offerti gratis

– Achille Serrao poeta e narratore, a c.d. Cosma Siani, 2004

www.poetidelparco.it/pdf/SerraoPoetaeNarratore.pdf

– Era de Maggio. Riduzione in quattro atti dalla vita e dall’opera di Salvatore Di Giacomo, di Achille Serrao, (2006)

www.poetidelparco.it/pdf/DiGiacomo.pdf

– Il pane e la rosa. Antologia della poesia napoletana dal 1500 al 2000 di Achille Serrao

www.poetidelparco.it/pdf/AntologiaNapoletani.pdf

– Tor Tre Teste ed altre poesie (1968-2005) di Vincenzo Luciani

www.poetidelparco.it/pdf/TorTreTeste.pdf

– Patrenústre ótte a ddenére [Paternostri otto a ddenaro], Pregare con Jacopone, Otto laude in dialetto garganico di Francesco Granatiero, Roma, Cofine, 2009

www.poetidelparco.it/pdf/Patrenustre.pdf

– Scùerzele (Spoglia), poesie garganiche di Mattinata, di Francesco Granatiero con prefazione di Donato Valli e postafazione di Achille Serrao, 2002

www.poetidelparco.it/pdf/Scuerzele.pdf

– Altre Lingue, 1a Rassegna di poesia nei dialetti d’Italia, Ischitella 25-26 giugno 2004

www.poetidelparco.it/pdf/AltreLingue.pdf

– Poeti dialettali abruzzesi (da Luciani ai giorni nostri) di Nicola Fiorentino, 2004

www.poetidelparco.it/pdf/PoetiAbruzzesi.pdf

– L’Altro di Mario Melis (poesie in italiano), 2004

www.poetidelparco.it/pdf/LAltro.pdf

– Eternit di Giovanni Nadiani, Premio Ischitella-Pietro Giannone 2004

www.poetidelparco.it/pdf/Nadiani.pdf

– Menzi storii di Renato Pennisi, Premio Ischitella-Pietro Giannone 2006

www.poetidelparco.it/pdf/MezzeStoriePennisi.pdf

– 15 poeti per Ischitella, 2006

www.poetidelparco.it/pdf/15PoetixIschitella.pdf

– Morte de nu fra ca uardava di Rocco Brindisi, Premio Città di Ischitella – Pietro Giannone 2007

www.poetidelparco.it/pdf/MorteAmicoBrindisi.pdf

– Il cacciatore di formiche di Massimo Maso (romanzo breve), premio Vico del Gargano 2008

www.poetidelparco.it/pdf/CacciatoreDiFormiche.pdf

– Abitare A 20 anni (1987-2007) venti anni di vita nei quartieri del V, VI e VII municipio ricostruiti attraverso gli articoli apparsi sul mensile Abitare A

www.abitarearoma.it/PDF/ABITARE20ANNI.pdf

Come Acquistare gli altri libri in catalogo

Chi desidera ricevere un libro di Edizioni Cofine deve effettuare un pagamento anticipato (per importi inferiori a 10,00 euro è necessario aggiungere 1,00 quale contributo costi di spedizione) scegliendo tra queste possibilità: 1) Versamento dell’importo del volume sul c/c/p N. 34330001 intestato a Cofine srl – via Ludovico Pasini 47 int 2 – 00158 Roma, specificando nella causale il nome dell’opera.

2) Versamento dell’importo del volume con bonifico a favore di Cofine srl – IBAN: IT37 H076 0103 2000 0003 4330 001 (Poste Italiane), specificando nella causale il nome dell’opera e indirizzo di spedizione. IMPORTANTE: Per ricevere più celermente il libro inviare copia della ricevuta del versamento ed esatto indirizzo a cui il libro va spedito a cofine@poetidelparco.it. E’ anche possibile pagamento con PayPal richiedendo le modalità a cofine@poetidelparco.it



IL CATALOGO DEI PRIMI 25 ANNI DI EDIZIONI COFINE

Per chi volesse approfondire la conoscenza (ed eventualmente ordinare libri) del catalogo di Edizioni Cofine, Roma, ecco il catalogo dei primi 25 anni dell’editrice

– www.poetidelparco.it/9_526_Il-catalogo-dei-25-anni-(1986-2011)-delle-Edizioni-Cofine.html