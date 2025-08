Strappa la catenina a un pellegrino olandese in pieno centro: arrestato 24enne

Era arrivato a Roma per il Giubileo dei Giovani, carico di entusiasmo e spiritualità. Ma per un giovane pellegrino olandese di 20 anni, la visita alla Capitale ha rischiato di trasformarsi in un’amara disavventura.

Vittima di una rapina in pieno centro, ha avuto però il sangue freddo e il coraggio di reagire, riuscendo a fermare il suo aggressore e a consegnarlo ai Carabinieri.

È successo tutto in pochi istanti: il ragazzo, in giro per il centro città, è stato improvvisamente spintonato e fatto cadere a terra da un uomo che gli ha strappato dal collo una catenina d’oro con crocifisso, simbolo del suo pellegrinaggio.

L’aggressore, un 24enne marocchino senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di dileguarsi. Ma non aveva fatto i conti con la determinazione della sua vittima.

Il 20enne, ancora scosso ma deciso a non lasciarsi sopraffare, si è rialzato e si è lanciato all’inseguimento, riuscendo a bloccare il ladro pochi metri più avanti, tra lo stupore dei passanti.

L’intervento immediato dei Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia ha chiuso il cerchio: l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma.

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato addosso al 24enne altre tre collane in oro, di cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile sulla provenienza. Gli inquirenti stanno ora cercando di risalire ai legittimi proprietari, non escludendo che possa aver messo a segno ulteriori colpi nella stessa area.

Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per lui la custodia cautelare in carcere.

