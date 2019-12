Street Choir Festival una passeggiata tra gospel e musical 

Un festival ideato nello spirito di condivisione dell’arte corale, capace sempre di rappresentare con la sua forma espressiva valori come il rispetto, l’ascolto, il senso d’appartenenza e l’attenzione all’altro. Una cornice quindi per annunciare l’atmosfera e la preparazione allo straordinario significato del Natale.

Promosso dall’Organizzazione di Volontariato TS IdeE in collaborazione con l’ARCL (Associazione Regionale Cori del Lazio), l’evento patrocinato dal Quinto Municipio e dall’Agenzia di Quartiere Tor Sapienza intende getta le basi per sviluppi futuri. Quindi una collaborazione importante quella con l’ARCL che ha permesso di coinvolgere quattro importanti cori: la Corale Vincenzo Ricci Bitti di Cerveteri, I Fa Diesis, Note Controvento e la Corale Accordi e Disaccordi di Roma. E’ invece molto atteso il concerto delle voci bianche del Coro Madonna della Neve di Tor Sapienza.

Più di ottanta i cantori impegnati nel festival, guidati magistralmente da quattro direttrici M° Marina Ricci Bitti, M° Laura Tommassini, M° Roberta Bianchi e M° Agnese Volpe, e dal direttore M° Luigi Ferrante. Cinque cori a cappella per una passeggiata tra il genere gospel e il musical, canti sacri e canzoni popolari. In programma brani che vanno da happy Christmas (war is over) a God rest ye merry gentlemen, da Aggiungi un posto a tavola a La pulce d’acqua, dalla più nota Oh happy day al gospel Amen, e ancora da Carol of the bells a Deck the Hall, insomma un connubio di brani per tutti i gusti.

Ma come e dove si svolgerà la manifestazione, si potrà assistere in modo assolutamente gratuito allo Street Choir Festival domenica 22 dicembre 2019, dalle 17.00 alle 19.30 lungo Via di Tor Sapienza, Piazza Cesare De Cupis e Via Tor Cervara, dove in alcuni Choral Points si alterneranno i gruppi corali partecipanti. I concerti termineranno in strada alle 19.00 e proseguiranno nella Chiesa San Vincenzo De Paoli, in Via Tor Sapienza, 52. Li si svolgerà l’ultima mezzora del festival con una performance di brani a cori uniti. Tutte le info su http://www.tsidee.it/choir-presentazione/ oppure seguici su facebook, instagram e twitter.