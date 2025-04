Stretta contro i borseggiatori: sei arresti nel weekend tra metro, bus e luoghi turistici

Roma intensifica i controlli per proteggere fedeli, turisti e cittadini dalle mani leste dei borseggiatori.

Nel fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno stretto il cerchio intorno ai ladri, arrestando sei persone in una serie di blitz mirati tra fermate della metro, autobus e i luoghi più frequentati della città.

La prima operazione è scattata alla fermata della metro Barberini, nel cuore della Capitale. Qui i Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno fermato un 42enne italiano, colto sul fatto mentre sfilava il portafoglio a un turista colombiano, ignaro di tutto.

Poco dopo, sulla linea metropolitana tra Ottaviano e Flaminia, due cittadini romeni di 49 e 41 anni — entrambi con precedenti — sono stati arrestati dai Carabinieri di Roma Madonna del Riposo. Stavano cercando di derubare un cittadino filippino, quando sono stati bloccati prima che il furto si consumasse.

Anche il centro storico non è rimasto immune: in piazza Trevi, davanti alla celebre fontana, i Carabinieri della Stazione Roma Trionfale hanno arrestato una giovane di 12 anni e una donna di 26 anni, entrambe di origini bosniache, sorprese mentre tentavano di sottrarre il portafoglio a una turista indiana.

Infine, sul lungotevere Raffaello, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti contro un 24enne marocchino, autore di un furto di iPhone in piazza Trilussa.

Alla vista dei militari, il giovane ha tentato di disfarsi della refurtiva lanciandola nelle acque del Tevere, ma è stato bloccato mentre i suoi complici riuscivano a far perdere le loro tracce.

In tutti i casi, le vittime hanno sporto denuncia, e i giudici hanno già convalidato gli arresti.

