Stretta della Polizia di Stato: 9 arresti in 24 ore contro lo spaccio di droga

La lotta contro lo spaccio di droga non conosce sosta. Nelle ultime ore, la determinazione della Polizia di Stato ha portato a ben nove arresti per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Tra questi spicca il caso di un 53enne egiziano, arrestato in viale Spartaco mentre utilizzava un’auto ben parcheggiata come nascondiglio per la droga. Gli investigatori, che lo tenevano d’occhio da tempo, lo hanno sorpreso mentre faceva la spola tra due veicoli, uno dei quali usato come deposito.

All’interno dell’auto sono stati scoperti sette panetti di hashish, dal peso complessivo di circa 700 grammi, e 270 grammi di cocaina.

Ma non finisce qui. Gli uomini del VI° Distretto Casilino hanno messo a segno altri colpi importanti in diverse operazioni contro il traffico di droga.

Grazie a una segnalazione ricevuta tramite YouPol – l’app della Polizia di Stato che permette di inviare informazioni, anche in forma anonima, su spaccio, maltrattamenti domestici, abusi e bullismo – due giovani marocchini, rispettivamente di 20 e 21 anni, sono stati arrestati mentre nascondevano 20 dosi di cocaina tra le siepi di un casale abbandonato in via San Biagio Platani.

In un’altra operazione dello stesso distretto, gli agenti hanno individuato un pusher italiano di 52 anni in via Ferdinando Quaglia.

Dopo averlo osservato mentre effettuava uno scambio denaro-droga, sono intervenuti cogliendolo di sorpresa mentre contava i soldi su una panchina.

Nel tentativo di occultare la cocaina e 480 euro, l’uomo è stato prontamente fermato, trovandolo anche in possesso di un foglio con i conti delle vendite. Anche per lui sono scattate le manette.

Sempre in via Ferdinando Quaglia, la polizia ha arrestato un 47enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso mentre cedeva cocaina a due acquirenti. La strada sembrava essere un vero e proprio crocevia di attività illecite, prontamente interrotte dagli agenti.

In via Camassei, un’altra operazione ha portato all’arresto di due cittadini egiziani di 23 e 20 anni, colti in flagrante con 23 involucri di cocaina e 90 euro in contanti.

Non meno significativa l’operazione condotta dagli agenti del Commissariato Esquilino, che hanno arrestato un 67enne italiano, sospettato di gestire un’attività di spaccio direttamente dal suo appartamento.

Dopo accurate indagini e appostamenti, gli agenti sono intervenuti, trovando cocaina, hashish, un bilancino di precisione e 880 euro in contanti nascosti in casa. Anche questo “punto vendita” è stato chiuso definitivamente.

Infine, l’arresto di un 38enne albanese da parte degli agenti del Distretto Primavalle ha segnato un altro successo. L’uomo, dedito a un’attività di spaccio itinerante, usava auto a noleggio per raggiungere i clienti.

Gli agenti lo hanno intercettato in via Torrevecchia, trovando nel suo veicolo sei dosi di cocaina nascoste in un pennarello modificato. Anche lui non è sfuggito alla giustizia.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti gli arresti, dando pieno sostegno all’efficace operato della Polizia di Stato.

