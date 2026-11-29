Una trentina di persone fermate e denunciate, oltre 4mila euro sequestrati e diversi furti ai danni dei turisti sventati nell’arco di pochi giorni: è il risultato dell’ultima serie di controlli effettuati dagli agenti del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale nelle zone a maggiore vocazione turistica del centro storico.

L’azione si è concentrata in particolare sul contrasto al gioco d’azzardo illegale nelle strade adiacenti a Fontana di Trevi — via di San Vincenzo, via del Lavatore e via della Stamperia — dove i ripetuti interventi delle pattuglie hanno portato a fermare e denunciare 25 persone, uomini e donne prevalentemente di nazionalità romena e macedone, ritenute coinvolte nell’organizzazione del «gioco delle tre campanelle», con il contestuale sequestro di tappetini, materiale di scena e oltre 4mila euro in contanti in valuta italiana ed estera.

Le verifiche sulla posizione amministrativa dei fermati hanno inoltre determinato due nuovi provvedimenti di allontanamento dall’Italia, con accompagnamento in un Centro di permanenza per il rimpatrio, nei confronti di due cittadini romeni che non avevano rispettato precedenti espulsioni.

Gli interventi nell’area del Colosseo contro i raggiri ai danni dei visitatori

L’attività di controllo si è estesa anche al quadrante del Colosseo, dove nell’ultima settimana i caschi bianchi hanno bloccato più tentativi di furto basati sulla tecnica del braccialetto. Gli autori, solitamente attivi in coppia, offrono un piccolo oggetto ai turisti fingendo che sia un dono per poi pretendere un’offerta e sottrarre le banconote non appena la vittima apre il portafoglio: l’osservazione svolta dagli agenti ha permesso di intercettare i responsabili, denunciarli all’Autorità Giudiziaria e restituire integralmente le somme recuperate ai turisti derubati.

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