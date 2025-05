Stretta della Polizia Locale sul “gioco delle tre carte”: oltre 50 denunce e sequestri per 4mila euro

È una lotta senza sosta quella contro il “gioco delle tre carte”, la truffa da marciapiede che continua a mietere vittime soprattutto tra i turisti.

Avviata già nel 2024 e intensificata nel 2025, l’azione della Polizia Locale di Roma Capitale, in particolare del I Gruppo Centro, ha portato a più di 50 denunce, con sequestri di materiale e somme illecite per oltre 4mila euro.

Dopo i primi interventi condotti in alcune aree centrali della Capitale, le pattuglie hanno continuato un capillare monitoraggio del territorio, riuscendo a intercettare le nuove zone “calde” scelte dai truffatori: tra queste, il Pincio e le strade più frequentate del Tridente (via del Corso, via di Ripetta, via del Babuino).

Gli agenti hanno identificato e denunciato oltre 50 soggetti, sequestrando gli strumenti utilizzati per il gioco d’azzardo – spesso campanellini, carte, scatole – e proventi in contanti sottratti ai passanti ingannati.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il sistema di truffa prevede la presenza di un “manovratore” – colui che conduce materialmente il gioco – coadiuvato da numerosi complici, noti come “compari”, che fingendosi giocatori inconsapevoli, simulano vincite per attirare l’attenzione e la fiducia dei turisti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.