Stretta sulla microcriminalità: sanzioni e denunce all’Esquilino

Nel cuore multietnico di Roma, tra piazza Vittorio, via Gioberti e il Mercato Esquilino, prosegue a ritmo serrato l’azione di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante. Una presenza costante, visibile, finalizzata a contrastare il degrado urbano e restituire sicurezza a residenti e commercianti.

La giornata di ieri ha visto un dispiegamento capillare di forze: 470 persone controllate, tra cui un 47enne campano denunciato per aver violato un ordine di allontanamento già notificatogli lo scorso 30 maggio. Un gesto recidivo che ha confermato la necessità di mantenere alta la soglia d’attenzione sul territorio.

Nell’ambito della stessa operazione, i militari hanno emesso 8 nuovi ordini di allontanamento ai sensi dell’ordinanza n. 6747 dell’8 gennaio 2025 della Prefettura di Roma.

Il provvedimento, firmato dal prefetto Lamberto Giannini e condiviso in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, vieta la permanenza in aree cittadine sensibili a chi assume comportamenti aggressivi, molesti o minacciosi.

Tra i destinatari degli allontanamenti figurano cittadini provenienti da Romania, Costa d’Avorio, Senegal, Iraq, Congo, oltre a un cittadino italiano, tutti noti alle forze dell’ordine per precedenti reati. Erano stati sorpresi a infastidire i passanti e ostacolare la libera fruizione dei marciapiedi in zone a tutela rafforzata, come piazza Vittorio Emanuele II, via Ricasoli e via Gioberti.

Una presenza che – secondo molti residenti – rendeva difficile persino attraversare la strada o accedere ai negozi. “Non è una questione solo di decoro, ma di vivibilità quotidiana”, ha commentato una commerciante della zona.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano strategico, voluto dal Prefetto Giannini, per elevare gli standard di sicurezza urbana in uno dei quartieri più complessi e simbolici della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.