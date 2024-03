Studio dentistico ‘clandestino’: 52enne nei guai

I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno denunciato un 52enne, residente ad Albano Laziale (Rm), per esercizio abusivo di una professione sanitaria.

I militari della Stazione Carabinieri di Albano Laziale e Marino, unitamente ai colleghi del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Roma, a Marino, dopo aver notato una targa esterna con l’indicazione di uno studio medico in una palazzina condominiale hanno fatto accesso ai locali per un controllo.

Personale non qualificato e non odontoiatra:

Una volta all’interno i Carabinieri hanno notato che era stato allestito un vero e proprio studio, completo di poltrona odontoiatrica e attrezzature cliniche, accertando che lo stesso era privo di qualsiasi autorizzazione sanitaria.

Acquisite alcune cartelle cliniche e sentiti alcuni pazienti, hanno verificato che sarebbero state praticate, nel corso del tempo, attività cliniche da parte di personale non qualificato e non odontoiatra, anche da parte del gestore dei locali, con diploma da odontotecnico, per questo deferito all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo di una professione.

Ordinanza di cessazione immediata di attività:

Nei confronti dello studio dentistico “clandestino” è stata disposta ordinanza di cessazione immediata e chiusura dell’attività, elevando una sanzione amministrativa per 60.000 euro.