Su facciata Municipio V murale dedicato a Michela Murgia, Roma Futura: “nel segno dei diritti”

“Ricordatemi come vi pare” ha scritto Michela Murgia prima di lasciarci e noi siamo felici e orgogliosi di ricordarla con il murale a lei dedicato che l’artista Laika ha realizzato sulla facciata del Municipio V.

Una forma di arte pubblica e partecipata che grazie al progetto di Arcigay Roma e al sostegno di Einaudi, Mondadori e Rizzoli, ribadisce i valori dei diritti e delle libertà civili di cui Michela Murgia si è sempre fatta promotrice e che trovano in Roma Futura piena condivisione e fondamento.

Le sue parole e le sue battaglie hanno ancora un’eco fortissima e si rispecchiano nella nostra idea di comunità” dichiarano Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, Capogruppo e consigliera capitolina di Roma Futura.

Ringraziamo il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e il consigliere di Roma Futura delegato ai diritti Lgbt+, Filippo Riniolo, che da subito hanno accolto e sostenuto il progetto di Arcigay Roma, facendo questo bel regalo al territorio e a tutta la città.

Domani troviamoci tutte e tutti in Via di Torre Annunziata 1, non solo per ricordare una grande intellettuale ma per ribadire con la nostra presenza che il Municipio V e la città di Roma sono dalla parte delle libertà civili, dei diritti e del rispetto delle diversità.

Una comunità trova la sua coesione e il suo sviluppo in questi valori e sembra assurdo doverli ribadire in continuazione, ma in un momento storico buio come quello attuale, in cui assistiamo a sempre più tentativi di cancellare diritti acquisiti, è indispensabile farlo. La migliore risposta ad ogni attacco strumentale è la partecipazione” concludono Caudo e Biolghini.

