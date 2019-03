“Su pedonalizzazione Castani oltre il 90 per cento contrari”

“Nel corso dell’assemblea pubblica di ieri sera, organizzata da Rete Imprese Castani della presidente Monica Paba che ringrazio unitamente a tutto lo staff, è stato ben chiaro a tutti che oltre il 90 per cento degli intervenuti è assolutamente contrario al progetto di pedonalizzazione di via dei Castani, strada principale del quartiere Centocelle. Come Fratelli d’Italia abbiamo illustrato in modo dettagliato, insieme ai già consiglieri municipali Daniele Rinaldi e Walter Pacifici, tutte le criticità della scellerata scelta grillina che, se attuata, creerà ulteriori disagi ai residenti e la fine del piccolo commercio per quella zona.

“Non siamo pregiudizialmente contrari alle isole ambientali, anzi, ma prima di progettarle sprecando denaro pubblico occorre potenziare in modo massiccio il trasporto pubblico, che adesso è in uno stato disastroso, riqualificare marciapiedi, fornire servizi e realizzare delle vaste aree di parcheggio nelle zone adiacenti. Diversamente si creerà il caos nelle altre strade del quartiere che peraltro sono abbastanza strette, oltre alla movida selvaggia che invaderà il quartiere.

“E meravigliano poi gli stravaganti paragoni con l’estero che fa il presidente grillino Enrico Stefàno il quale dovrebbe sapere che a Londra, Parigi, Vienna e San Pietroburgo ci sono decine di linee metro che funzionano bene; tra l’altro, non serve fomentare qualcuno per “racimolare qualche voto”, come lui dichiara offendendo i cittadini, perché la gente è abbastanza intelligente per capire da sola le follìe grilline e lo ricorderà alle prossime elezioni. Il M5S ed il presidente Boccuzzi pensassero invece a bonificare, riqualificare e mettere in sicurezza il Parco Archeologico di Centocelle, specie dopo che martedì sono stati approvati ben sette ordini del giorno che vanno nella direzione chiesta dalla popolazione e che sono stati presentati dal sottoscritto e dal gruppo capitolino di Fratelli d’Italia ”.

È quanto dichiara in una nota Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.